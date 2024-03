ING inrautateste estimarea de scadere a economiei Romaniei

Produsul intern brut al Romaniei (PIB) s-ar putea comprima cu 7,5% in acest an, potrivit noilor estimari ale ING publicate luni, analistii bancii revizuind in scadere proiectia anterioara, de -7,1%, datele fiind mai optimiste decat cele ale Fondului Monetar International (FMI), precizeaza NewsIn.

FMI ia in calcul o contractie a economiei Romaniei de 8,5% in 2009, urmata de o crestere de 0,5%-1% in 2010.ING estimeaza ca, in trimestrul al treilea,, atingand punctul cel mai de jos din acest an, "desi exista inca riscul adancirii recesiunii", dupa care ar urma sa-si revina usor. In ultimele trei luni din 2009, ING vede o scadere a economiei de 5,9%, urmata de o diminuare cu 0,5% in primul trimestru al anului viitor.

"Credem ca produsul intern brut si-ar putea reveni in ultimul trimestru din acest an, iar economia ar putea creste cu 1,6% in 2010, ca urmare a efectului de baza, a unei reveniri mai rapide a economiei mondiale si a stimulilor monetari. O revenire mai puternica pare improbabila, in pofida unor discutii oficiale despre o scadere in V generata de un consum redus si de presiunile de adancire a deficitului bugetar", se mai arata in raportul ING.

Astfel, economistii bancii estimeaza ca valoarea nominala a produsului intern brut se va cifra la 493 miliarde lei (115 miliarde euro) in 2009, sub estimarea guvernului, de 497,3 miliarde lei.



Consumul privat ar urma sa scada cu 11% in 2009, dupa care si-ar putea reveni usor in 2010, cand ING estimeaza o crestere a acestui indicator cu 1,4% fata de anul anterior. In schimb, consumul guvernamental ar putea creste in acest an cu 3,7%, in termeni anuali, urmand sa scada in 2010, cu 0,7%.



Analistii ING Bank nu exclud insa riscul unei scaderi de 1% sau chiar mai mult in 2010, daca guvernul nu va lua masuri dure de contracarare a deficientelor structurale cu care se confrunta economia sau daca productia agricola va fi foarte slaba.



Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat deja doua trimestre consecutive de scadere in ritm anual, cu 6,2% in trimestrul I din acest an si cu 8,7% in cel de-al doilea, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

Comparativ cu trimestrul anterior, economia romaneasca a inregistrat deja patru trimestre consecutive de scadere: -0,1% in trimestrul III 2008, -2,8% in trimestrul IV, -4,6% in trimestrul I 2009 si -1,1% in trimestrul II, datele fiind ajustate sezonier.



ING anticipeaza o inflatie de 5,7% pentru finalul lui 2009



ING se mai asteapta la o inflatie de 5,7% la finalul anului, mult peste proiectia anuntata de Banca Nationala a Romaniei pentru sfarsitul lui 2009, de 4,3%. In varianta ING, banca centrala va rata, din nou, tinta de inflatie stabilita la 3,5%, plus sau minus un punct procentual.



"Desi inflatia s-ar putea tempera, totusi aceasta inregistreaza o rezistenta ridicata, ca urmare a economiei bazate pe oferta, fapt ce limiteaza posibilitatea de taiere mai agresiva a ratelor de politica monetara. In acest scenariu pesimist, victima ar fi moneda nationala", sustin analistii ING.



Analistii bancii anticipeaza ca deficitul de cont al Romaniei va continua sa se tempereze pana la 5,1% din PIB la finalul lui 2009, iar deficitul balantei comerciale va ajuge la 5% din PIB inca din trimestrul al treilea, urmand sa stagneze la acest nivel pana la finalul anului.

Rata somajului ar putea urca in acest an la 8,4% se mai arata in raport, ING estimand o inrautatire semnificativa a gradului de ocupare a populatiei active in 2010, cand rata somajului ar putea creste la 10,5%.



Salariile ar urma sa creasca in medie in 2009 cu 6% fata de 2008, de aproape patru ori mai incet decat din 2008, cand au sporit cu 22,9% fata de 2007. In 2010, cresterea salariilor din Romania ar putea fi de numai 0,2%, mai estimeaza analistii ING.

