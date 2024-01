Noua formă de impozitare aplicată pentru PFA de la 1 ianuarie 2024. Cât de importantă devine limita inferioară a normei de venit

Încă de la începutul anului 2023 s-au adus modificări în cadrul politicilor fiscale din România, în ceea ce privește pragurile pentru impozitarea pe bază de normă de venit.

Limita a fost coborâtă de la 100.000 euro la 25.000 euro, astfel că persoanele fizice autorizate (PFA) care au obținut un venit brut anual care depășea echivalentul în lei a 25.000 euro în anul fiscal precedent sunt acum nevoite să adopte sistemul real de impozitare în anul fiscal ce urmează.

După mai multe proiecte legislative vehiculate pe parcursul anului, la data de 27 noiembrie 2023, Ministerul Finanțelor a lansat o propunere de eliminare a codurilor CAEN 6202 și 6203, ce se referă la sectorul IT, din lista activităților eligibile pentru impozitare pe bază de normă de venit.

Ca urmare, începând cu anul 2024, profesioniștii din domeniul IT vor adopta sistemul real de impozitare, indiferent de valoarea veniturilor lor. Ziare.com a expus circumstanțele în care are loc trecerea de la norma de venit la sistemul real, ce presupune această tranziție din punct de vedere al depunerii declarației unice, ce tipuri de activități sunt vizate și care sunt schimbările de cost la impozitare pe care ultimele schimbări legislative le-au creat.

Ce este norma de venit și ce se schimbă din 2024. IT-ul nu va mai plăti contribuții fixe

Pentru anumite clase de activități prevăzute în Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN), titularul unui PFA/II/IF poate opta pentru un sistem forfetar de impozitare, numit normă de venit. „Norma” este ceea ce estimează statul că va fi venitul NET (venituri minus cheltuieli deductibile/parțial deductibile), fără a interesa nivelul real al veniturilor, explică fiscalitate.ro.

Impozitarea la normă de venit se bazează pe stabilirea unui prag anual de venituri care servește drept bază pentru calculul impozitelor. Pentru diferite categorii de activități, această normă este stabilită prin legislație și poate varia de la un an la altul și de la un județ la altul. În acest sistem, persoanele fizice autorizate (PFA-uri) urmăresc doar veniturile, nu și cheltuielile, deoarece impozitul se calculează pe baza normei stabilite și nu pe venitul net efectiv.

Comparând sistemul de normă de venit cu sistemul real, se observă diferențe în ceea ce privește impozitarea. În cazul PFA-urilor care operează în sistem real, impozitul de 10% se aplică asupra venitului net, adică totalul încasărilor minus cheltuielile deductibile. În contrast, pentru PFA-urile impozitate pe normă de venit, același impozit de 10% se aplică direct normei stabilite.

Mai mult, există anumite praguri stabilite în raport cu salariul minim pe economie care determină obligativitatea contribuțiilor sociale. Dacă norma stabilită depășește echivalentul a 6 salarii minime pe an, contribuțiile la sănătate (10% din salariul minim anualizat) devin obligatorii. Dacă norma depășește 12 salarii minime anuale, contribuțiile la pensie (25% din salariul minim anualizat) sunt, de asemenea, obligatorii.

Normele de venit se stabilesc atât după specificul activității, cât și după zona în care se desfașoară activitatea.

Articolul 69 din Codul Fiscal prin care se reglementează stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit nu a suferit modificări pentru anul 2024 și continuă să fie aplicabil în aceeași formă. Principalele prevederi sunt următoarele:

Determinarea venitului net pe baza normelor de venit: Contribuabilii care realizează venituri din activități independente (neincluzând profesii liberale) determină venitul net anual pe baza normelor de venit stabilite la locul desfășurării activității.Limita Inferioară a normei de venit: Norma de venit pentru fiecare activitate nu poate fi mai mică decât 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, respectiv 3.300 lei pentru anul 2024.Reducerea proporțională a normei de venit: Dacă activitatea se desfășoară pe o perioadă mai mică decât anul calendaristic, norma de venit se reduce proporțional.Însumarea normelor de venit pentru mai multe activități: Dacă un contribuabil desfășoară mai multe activități, venitul net se stabilește prin însumarea normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.Activități mixte: Dacă un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclator și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real.Obligații de evidență fiscală: Contribuabilii care folosesc norme de venit completează doar partea referitoare la venituri în Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.Trecerea la sistemul real pentru venituri mari:

1. Contribuabilii cu un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei a 25.000 euro în anul fiscal anterior sunt obligați să determine venitul net anual în sistem real în anul fiscal următor.

2. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Din 2024 Domeniul IT este eliminat de la norma de venit

Începând din 2024, domeniul IT a fost scos de la norma de venit, fiind astfel eliminate de la norma de venit prin OMF nr. 5308/2023 următoarele două coduri CAEN:

• 6202 - Consultanță în tehnologia informației;

• 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Astfel, începând cu veniturile aferente anului 2024, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activitatea de servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor, prevăzute la codurile CAEN 6202 și 6203 se va determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Impozitarea în sistem real în 2024

Impozitarea în sistem real se bazează pe calcularea venitului net anual. Acesta implică deducerea cheltuielilor efectuate din totalul veniturilor încasate pentru determinarea venitului net, care apoi servește drept bază pentru calculul taxelor. Persoanele fizice autorizate (PFA-uri) care aplică acest sistem sunt obligate să documenteze atât veniturile, cât și cheltuielile.

În cadrul acestui sistem, veniturile și cheltuielile legate de activitatea desfășurată sunt înregistrate contabil. Cheltuielile deductibile sunt scăzute din venitul brut, reducând astfel suma asupra căreia se calculează taxele. A alege sistemul real pentru un PFA este benefic dacă se anticipează că se vor înregistra atât venituri, cât și cheltuieli deductibile, deoarece poate fi mai rentabil din punct de vedere fiscal.

Privind la obligațiile fiscale și sociale, impozitul pe venit este fixat la 10% atât pentru veniturile calculate în sistem real, cât și pentru cele calculate pe baza normei de venit. În ceea ce privește contribuțiile sociale, PFA-urile sunt obligate să contribuie la fondul de pensii cu 25% din limitele stabilite la 12 și 24 de salarii minime. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este de 10% din venitul net/norma de venit, cu următoarele excepții, după cum sunt exemplificate de o firmă de contabilitate într-un articol recent:

Un PFA ce are venituri anuale mai mici de 6 salarii minime (19.800 de lei) va plăti contribuția la sănătate raportat la acest plafon minim, adică 1.980 de lei. Excepție de la această regulă sunt PFA-urile care au și contract de muncă în paralel, studenții și persoanele cu handicap. Acestea vor plăti 10% din venitul net, chiar dacă suma încasată este mai mică de pragul de 6 salarii.Un PFA ce are venituri anuale mai mari de 60 salarii minime (198.000 de lei) va plăti contribuția la sănătate plafonat, adică 19.800 de lei pe an.

Cum trece un PFA de la normă la sistem real

Schimbarea sistemului de impozitare se face prin declarația unică ce se depune până în mai 2024. Declarația influențează veniturile din 2024, taxele pentru 2023 plătindu-se pe baza declarației unice estimative la normă de venit din 2023.

Conform explicațiilor date de economiști și specialiști în fiscalitate, un PFA care a operat în 2023 sub sistemul de normă de venit, dar care este obligat să treacă la sistemul real în 2024, va avea următoarele obligații:

Până la 25 mai 2024, va trebui să depună declarația unică. Prin aceasta, va stabili sistemul de impozitare pentru anul 2024 și va declara și alte tipuri de venituri obținute în 2023 (de exemplu, venituri din chirii, burse, dividende).

Tot până la 25 mai, va plăti taxele pentru anul 2023, acestea fiind calculate conform sistemului de normă de venit, bazate pe declarația unică estimativă din 2023.

În mai 2025, va depune declarația unică pentru anul fiscal 2024, iar taxele vor fi calculate în funcție de sistemul real de impozitare.

Referitor la cheltuielile deductibile, un PFA care trece de la normă de venit la sistemul real va putea înregistra cheltuieli deductibile. Taxele vor fi aplicate venitului net, adică diferența dintre încasări și cheltuieli. Astfel, un PFA poate reduce baza de impozitare prin înregistrarea de cheltuieli relevante pentru activitatea desfășurată.

