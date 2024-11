10 motive pentru care nu vei fi promovat prea curand

Daca a folosit la ceva climatul economic actual a fost sa reprezinte tapul ispasitor al problemelor tuturor. In timp ce multi dintre someri nu au primit o marire de salariu sau nu au dat faliment in acest an si sufera in mod legitim din cauza economiei, exista, de asemenea, multi altii care o folosesc drept scuza.

Pe masura ce noul an se apropie, angajatii intampina evaluari de performanta si discutii despre potentiale mariri de salariu si promovari. Cand seful iti spune ca aceste lucruri nu se vor intampla in acest an, ai putea sa crezi usor ca de vina este economia... insa, acest lucru s-ar putea sa nu fie adevarat, afirma CareerBuilder.

Iata 10 motive pentru care s-ar putea sa nu primesti o promovare prea curand – si nu din cauza economiei.

Motivul Nr. 1: Esti nepregatit... si complet pe dinafara

Doar pentru ca seful tau sau alti factori decizionali in procesul de promovare ar putea sa te cunoasca, nu inseamna ca nu trebuie sa demonstrezi in continuare de ce esti capabil. Subliniaza-ti aptitudinile, cunostintele si calitatile si demonstreaza cum poti avea un impact pozitiv asupra calculelor finale. Convinge-i ca ai idei noi care pot fi de ajutor in atingerea obietivelor companiei.

Motivul Nr. 2: Esti delasator/neserios

Si ce daca intarzii mereu la serviciu si esti primul care pleaca? De parca a observat cineva ca suni mereu sa spui ca esti bolnav lunea si vinerea. Si nu e vina ta ca ai ratat cateva deadline-uri sau ca ai refuzat cateva proiecte. Ai avut alte lucruri de rezolvat... – aici poti adauga orice scuza personala.

Motivul Nr. 3: Nu te dai peste cap pentru promovare

Nimeni nu poate spune ca esti neserios. Vii la birou la timp, pleci cand trebuie si iti atingi obiectivele. Insa chiar asta e problema – pur si simplu atingerea scopurilor sau efectuarea unei munci “in regula” te va ajuta probabil sa-ti pastrezi jobul, insa nu este suficient pentru o promovare. Vino mai devreme, stai peste program, ofera idei inovatoare, termina cu mult inainte de termenele-limita si fa o treaba excelenta.

Daca nu te dai peste cap pentru angajatorul tau, nu te mira daca nici acesta nu o face pentru tine.

Motivul Nr. 4: Nu ai dat dovada de leadership

Nu ii poti urma pe altii si sa faci si o treaba buna; trebuie sa-i conduci pe altii si sa fii un exemplu. Fa ce poti pentru a fi observat de catre oamenii care au puterea sa te promoveze. Ofera-te sa lucrezi la un proiect care este in afara sarcinilor tale; ofera-te voluntar in diverse circumstante. Toate acestea iti vor scoate numele in fata si iti vor creste sansele de promovare.

Motivul Nr. 5: Crezi ca ti se cuvine

Crezi ca esti mai presus de facut cafea, capsat hartii, notat mesaje sau facut prezentari? E bine, nu esti. Multi angajati considera ca astfel de sarcini sunt sub nivelul lor si ca daca ar face o treaba mai insemnata, le-ar pasa mai mult de joburile lor. Avem o veste pentru tine: Nu vei avea parte de o asemenea sansa daca nu-ti faci treaba inainte. Arata-i angajatorului ca esti dispus sa faci ce ti se cere.

Ulterior, vei avea sanse mai mari de a ti se inmana mai multe responsabilitati.

Motivul Nr. 6: Nu te imbraci potrivit

Mergi la birou imbracat neglijent sau nepotrivit? Daca da, nu e de mirare faptul ca nu esti perceput ca bun de management. Ghideaza-te dupa cei care au pozitia dorita de tine si imbraca-te similar. Daca ai o anumita prestanta, va fi mult mai usor sa fii vazut detinand postul respectiv.

Motivul Nr. 7: Seful nu vrea sa te piarda

Stii ca esti bun in ceea ce faci – si stie si seful tau. Daca esti cel mai bun angajat pe care l-a avut nu e de mirare ca nu vrea sa renunte la tine. Asigura-te ca seful tau stie ca vrei sa avansezi din punct de vedere profesional. Ofera-te sa-l ajuti sa gaseasca un angajat la fel de grozav, astfel incat sa aveti amandoi parte de ceea ce va doriti.

Motivul Nr. 8: Ai o atitudine teribila

Nimanui nu-i place un om negativist – mai ales in management. Daca nu ai o atitudine pozitiva de fiecare data, chiar si atunci ca vremurile sunt grele, va fi greu pentru factorii decizionali sa te sprijine. De asemenea, ai dusmani la birou?

Oricine nu te place poate face lucrurile sa fie mai dificile pentru tine, mai ales daca acei oameni sunt printre apropiatii sefului. Fii dragut cu toata lumea si sansele de a obtine o promovare cresc exponential.

Motivul Nr. 9: Colegii tai sunt superstaruri

Realitatea este ca unele domenii sunt mai competitive decat altele, iar o promovare va fi mai greu de obtinut, orice ai face. Precum este mentionat anterior, va trebui sa faci o treaba extraordinara, nu doar buna. Fa mai multe din cele mentionate mai sus, lupta pentru a iesi in evidenta si arata ca esti demn de management.

Motivul Nr. 10: Totul este despre tine

Supervizorii tai vor sa stie ce poti face pentru ei, nu invers. Asadar, intr-o discutie despre promovare, nu folosi excesiv termenii “cariera mea” si nu vorbi fara oprire despre cum vrei sa avansezi in cariera. In schimb, vorbeste despre cat esti de dedicat muncii tale si tuturor lucrurilor care pot ajuta la dezvoltarea si succesul companiei.

