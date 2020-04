Raport: Piata investitiilor in imobiliare a scazut cu 41% in Romania, in 2019

La nivelul anului trecut, investitorii romani au fost cei mai activi cumparatori, cu o cota de 35% din volumul total al investitiilor, urmati de investitorii sud-africani si americani, cu o cota de 19%, respectiv 18%. Pana in prezent, in 2020, tranzactiile cele mai mari au fost realizate de investitori sud-africani si europeni consacrati, cu actori nationali inca prezenti, desi achizitioneaza produse mai mici.Potrivit sursei citate, randamentele investitionale in Romania sunt in jur de 7% sau mai mari in toate sectoarele pietei, printre cele mai mari din Europa. Astfel, in aceasta marja, randamentul investitiilor in cladiri de birouri si spatii comerciale variaza intre 6,75 - 7%, in timp ce randamentul pentru spatii industriale este de aproximativ 8%. Totodata, ratele de capitalizare s-au mentinut la acelasi nivel si in primele trei luni din 2020.In ceea ce priveste piata de investitii, anul 2019 a inregistrat un volum total de 608,85 milioane euro, in scadere cu 41% fata de nivelul din 2018, iar cea mai mare tranzactie semnata a fost vanzarea proiectului The Office din Cluj-Napoca, detinut de fondul de investitii sud-african NEPI Rockcastle, catre Dragos si Adrian Paval, pentru aproape 130 milioane euro."Scaderea semnificativa a volumului se datoreaza partial faptului ca o serie de tranzactii majore initiate la sfarsitul anului 2019 urmeaza sa se finalizeze in prima jumatate a anului 2020. Din cauza complexitatii proceselor de achizitie si a imposibilitatii de a prevedea impactul evenimentelor recente asupra tuturor sectoarelor economiei, este posibil ca finalizarea unor tranzactii sa se prelungeasca pe un termen mai lung", se precizeaza in raportul Crosspoint Real Estate.Pe de alta parte, cu un volum total de aproximativ 120 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, piata romaneasca de investitii a avut un debut de an similar cu cel din 2019, cand volumul tranzactiilor a fost de 117,5 milioane de euro."In 2019, similar cu anii precedenti, sectorul de birouri a continuat sa domine piata investitiilor, atat in Bucuresti, cat si in orasele regionale. Un aspect interesant observat in 2019 este faptul ca pietele regionale au atras o pondere importanta din investitiile in cladiri de birouri (32%), semn ca orase, precum Cluj-Napoca se transforma in alternative competitive pentru capitala. Tendinta pare sa continue si in 2020, cu sectorul de birouri avand o cota de peste 65% in valoarea tranzactiilor, in timp ce marii jucatori de pe piata industriala si-au continuat planurile de expansiune in doua tranzactii cu o valoare cumulata de peste 40 milioane euro", sustin specialistii.In 2019, volumul inchirierilor de spatii de birouri a fost de 377.000 mp, cu 5% mai mare decat in 2018, cele mai cautate zone de catre companii fiind vest/centru-vest, cu o pondere de peste 25% in totalul tranzactiilor de inchiriere.La nivelul Capitalei, inchirierile de spatii de birouri au totalizat 55.000 mp, in primul trimestru din 2020, in scadere de aproape 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut."Peste 288.000 mp de spatii noi de birouri au fost livrate in 2019, stocul total de birouri din Bucuresti a ajuns acum la 3,19 milioane mp, iar pentru 2020 au fost anuntate 13 noi proiecte, ceea ce ar adauga 257.000 mp la stocul actual. Avand in vedere evenimentele recente, livrarile ar putea fi intarziate sau amanate pana cand mediul economic se va stabiliza si va favoriza redresarea pietei. Progresele din infrastructura, cum ar fi deschiderea noului M5 | Linia de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, pot crea un context favorabil aparitiei de noi hub-uri de birouri in Bucuresti. 75.500 mp in 4 noi cladiri s-au adaugat la stocul total de birouri al capitalei in T1 2020: Ana Tower (33.000 mp), Globalworth Campus C (32.000 mp), H Victoriei 109 (6.000 mp) si Mendeleev 5 Office (4.500 mp)", releva analiza de piata.Cat priveste chiriile spatiilor de birouri prime, acestea au ramas neschimbate, in 2019, la 18 - 19 euro/mp in CBD (Central Business District, n.r.), 16 euro/mp in centrul orasului, 13 - 15 euro/mp in vest si nord si 10-11 euro/mp in sud si est. Zonele cu cele mai mici rate de neocupare sunt: Floreasca/Barbu Vacarescu si CBD (2%, respectiv 3%, comparativ cu 9% total in Bucuresti pentru 2019)."In ceea ce priveste piata industriala, in 2019 au fost livrati peste 500.000 mp de spatii industriale noi, ceea ce constituie o crestere impresionanta, de 13% fata de nivelurile anterioare. Bucurestiul continua sa fie cea mai mare piata, in timp ce zonele din vest si nord-vest reprezinta 40% din stocul total. In T1 2020 s-au livrat peste 80.000 mp de spatii industriale, majoritatea in Bucuresti. Cererea de spatii industriale a fost in continuare concentrata in zona capitalei, desi cu un volum al inchirierilor mai scazut fata de 2018, de putin peste 455.000 mp. Un posibil factor care a influentat scaderea cererii ar putea fi mutarea companiilor in unitati construite pe cont propriu, un altul fiind relocarile asteptate pentru 2020, cauzate de expirarea contractelor de inchiriere. Inchirierile de spatii industriale in T1 2020 au totalizat aproximativ 67.000 mp, cu o distribuire a cererii de 60%-40% intre Bucuresti si partea de vest a Romaniei", sustin consultantii imobiliari.Pe segmentul de piata al terenurilor, raportul Crosspoint evidentiaza faptul ca majoritatea achizitiilor a fost inregistrata pentru dezvoltari de tip comercial (in principal retail), in special pe pietele regionale si secundare, in timp ce Bucurestiul a continuat sa atraga investitori pe segmentul rezidential.Fondat in anul 2005, Crosspoint Real Estate ofera atat servicii de tranzactionare si consultanta pentru domeniul imobiliar, cat si solutii financiare necesare marilor investitori, pentru toate tipurile de proprietati: birouri, retail, industrial, terenuri, hoteluri si rezidential.Crosspoint Real Estate este asociatul international Savills in Romania, una dintre cele mai mari companii de real estate la nivel mondial, fondata in 1855, cu venituri de peste 1,76 miliarde de lire sterline, generate in 2018.