Ce sa alegi: Constructia unei case sau achizitionarea ei la cheie

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce varianta este mai avantajoasa.Ei bine, sa incepem cu partea cea mai usoara. La achizitia unei locuinte la cheie, dai banii si te-ai mutat. Nu prea mai ai multe de facut acolo, poate doar sa mai aranjezi un pic. In schimb, nu mai poti schimba prea multe legat de arhitectura si compartimentare. Iar acest lucru este un mare impediment pentru ca majoritatea constructorilor de acum fac bucatarii foarte mici sau compartimentari cu mult spatiu "mort".Iar in cazul acesta, o locuinta de 110 metri patrati, sa spunem, intr-o curte de 300 mp, poate ajunge sa coste intre 105.000 si 130.000 de euro.Pe de alta parte, in cazul locuintei de-a gata, o construiesti asa cum vrei tu si, implicit, ti-o compartimentezi dupa bunul plac. De aici, trebuie sa incepi sa faci niste calcule si sa te pregatesti pentru mult stres.Deci constructia locuintei poate dura minimum 6-8 luni. In tot acest timp, va trebui sa ai terenul achizitionat, iar daca este in apropierea unui mare oras, va trebui sa dai undeva la vreo 100 de euro/mp. Deci, din start, pe teren ai dat 30.000 de euro.Trecem peste faptul ca in jurul Bucurestiului, in functie de zona aleasa, un metru patrat de teren poate sa coste de la 25-40 de euro pana la 700-800 de euro. De asemenea, ia in calcul ca pretul de constructie este intre 500-700 sau 800 de euro, dar ca sa fim cat de cat echilibrati vom pune 600 de euro/mp pentru o casa la cheie si 300 de euro/mp pentru una la rosu. Deci casa la cheie te mai duce la 66.000 de euro.Acum intervine, de fapt, partea grea: costurile mai mici care incep sa se adune.* Autorizatia de constructie - 1.500 euro (avize pentru utilitati)* Bransamente (electricitate, gaze, apa si canalizare): intre 4.000 si 6.000 de euro, in functie de anumite considerente.Un ultim aspect important, daca iei credit pentru construirea casei: gandeste-te ca va trebui sa platesti si chirie (daca stai in chirie) si sa achiti si o rata destul de consistenta timp de cel putin opt luni, pana te poti muta in noua casa.