Romanii sunt primii in Uniunea Europeana la proprietatea asupra locuintei

La nivelul UE, in 2018, procentajul cetatenilor care detineau propria casa sau propriul apartament se situa la 70%. In randul statelor membre, cel mai ridicat procentaj al cetatenilor care detineau propria locuinta se observa in Romania (96%), Slovacia (91%), Croatia si Lituania (ambele cu 90%), la polul opus fiind Germania (51%) si Austria (55%).In 2018, 46% din populatia UE locuia in apartamente si aproximativ 53,3% in case. Peste o treime (35%) din populatie traia in locuinte unifamiliale si aproape o cincime (19%) in case semi-detasate sau terasate.Apartamentele sunt preferate in noua tari, in special in Letonia (66%), Spania (65%), Estonia (62%) si Grecia (61%), cel mai scazut procentaj fiind in Irlanda (8%) si Olanda (20%).In contrast, mai mult de doua treimi din populatia UE traia in locuinte unifamiliale in Croatia (70%), urmata de Slovenia (66%), Ungaria si Romania (ambele cu 65%), Danemarca (53%), Polonia si Slovacia (ambele cu 50%). Olanda (58%) si Irlanda (52%) sunt singurele state membre unde mai mult de jumatate din populatie traia in case semi-detasat in 2018.