Studiu Colliers: Revenirea pietei de birouri la nivelul de dinainte de Covid-19 este putin probabila mai devreme de 2021

In timp ce majoritatea chiriasilor se asteapta ca angajatii lor sa revina la birou pana in toamna, reprezentantii pietei de birouri isi fac griji ca impactul crizei epidemiologice pe piata imobiliara va fi cel putin similar cu criza financiara din 2009. Studiul Colliers International face parte dintr-o analiza ampla asupra pietei imobiliare in ansamblu, bazata pe informatii relevante ale factorilor de decizie din toate segmentele de piata, care vor fi prezentate in perioada urmatoare.92% dintre chiriasi se asteapta sa revina la birou cel tarziu in vara acestui anUn sfert dintre chiriasi se asteapta sa isi reia activitatea la birou chiar din luna mai, in timp ce 67% cred ca acest lucru se va intampla pe perioada verii, potrivit studiului Colliers International realizat in randul chiriasilor, dintre care aproape 30% reprezinta companii cu peste 1.000 de angajati, avand relevanta in piata de spatii de birouri.Aproximativ 55% dintre ei se confrunta deja cu un impact negativ sau oarecum negativ asupra activitatii pe fondul epidemiei de Covid-19, cei care sunt activi in domenii precum medical, comert cu amanuntul si birouri de tip open space fiind cei mai afectati. Doar 16% spun ca activitatea lor nu a fost afectata pana in prezent si 6% au inregistrat chiar un impact pozitiv intr-o anumita masura."Cei mai multi sunt afectati de reducerea veniturilor sau de faptul ca au fost nevoiti sa amane sau chiar sa anuleze planuri de extindere, iar unii se confrunta inclusiv cu dificultati in lantul de aprovizionare. In timp ce 84% dintre chiriasi spun ca echipele lor lucreaza acum de acasa, revenirea la birou cat mai curand posibil reprezinta primul pas spre recuperare. Avand in vedere nivelul actual de incertitudine, situatia s-ar putea schimba in orice moment. O evolutie pozitiva poate fi fezabila, cu conditia ca masurile luate de guverne si de bancile centrale sa fie cat mai eficiente", declara Sebastian Dragomir, Partner and Head of Office Advisory la Colliers International.In timp ce un sfert dintre chiriasi nu au o imagine clara asupra efectelor epidemiei de Covid-19 in ceea ce priveste echipa, 41% se asteapta sa pastreze numarul de angajati si aproximativ 17% estimeaza chiar o crestere in acest an. Cu toate acestea, 70% dintre chiriasii care au participat la studiul Colliers International se asteapta la o tendinta de scadere a chiriilor ca o consecinta a efectelor epidemiei de Covid-19, dintre care 23% se asteapta la o corectie majora. Alti 20% nu prevad o schimbare la nivelul chiriilor, in timp ce niciunul dintre chiriasi nu se asteapta la o crestere in acest sens.Majoritatea proprietarilor de spatii de birouri mizeaza pe o piata stabila, cu chirii in stagnare, insa 30% se asteapta mai degraba sa fie nevoie sa scada chiriile pana la sfarsitul acestui an sau cel tarziu in primele trei luni ale anului viitor, conform studiului Colliers International desfasurat in randul proprietarilor de birouri care au portofolii diversificate de spatii, atat in Bucuresti, cat si in orasele regionale. Ofertele comerciale mai bune ar putea preveni cresterea ratei de neocupare in randul chiriasilor care ar putea intampina dificultati in contextul actual. Mai mult de jumatate din proprietari spun ca resimt deja efecte ale epidemiei Covid-19 si 39% se asteapta ca rata de neocupare sa creasca intr-o oarecare masura in urmatoarele 12-15 luni, in timp ce 35% sunt mai optimisti si mizeaza pe rate stabile de ocupare.Unii reprezentanti din piata de birouri sunt ingrijorati ca impactul crizei epidemiologice asupra pietei imobiliare ar putea fi cel putin similar sau chiar mai mare fata de cel al crizei financiare de acum mai bine de un deceniu. Ingrijorarea este mai vizibila in randul chiriasilor (75%) decat in randul proprietarilor (38%), in timp ce restul respondentilor sunt mai optimisti si se asteapta la efecte mai usoare."O revenire a pietei de birouri este prevazuta incepand cu 2021, ceea ce indica faptul ca reprezentantii pietei de birouri se asteapta sa treaca printr-o criza in forma de V. Altfel spus, lucrurile se vor inrautati in perioada urmatoare, dar vor incepe sa se imbunatateasca in urmatoarele 9 luni, pe fondul unui nivel ridicat de incredere in evolutia pietei locale. Mai precis, 44% din proprietari si 52% dintre chiriasi cred ca vor reveni la nivelul de afaceri de dinainte de epidemia de Covid-19 incepand cu 2021. Mai mult de o treime dintre proprietari si chiriasi sunt optimisti ca o recuperare ar putea avea loc chiar incepand cu a doua jumatate a acestui an, dar totul depinde de modul in care evolueaza contextul epidemiologic si de momentul cand chiriasii se vor putea intoarce la birou", conchide Sebastian Dragomir, Partner and Head of Office Advisory la Colliers International.