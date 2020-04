Ansamblul rezidential Royal Town a inceput constructia a 3 noi blocuri in Iasi. 400 de apartamente disponibile pana la final de 2021

Ansamblul rezidential Royal Town din Iasi continua extinderea si a inceput constructia a inca trei blocuri, fiecare cu cate 11 niveluri. Acestea vor fi predate la finalul anului 2021.In paralel, complexul are in desfasurare lucrarile pentru cel de-al patrulea bloc, care va fi predat la finele anului 2020 si va avea 220 apartamente dispuse pe 10 etaje.Primele 3 blocuri din incinta ansamblului Royal Town sunt deja finalizate si date in folosinta. Aici sunt in total peste 300 de apartamente. Obiectivul final al proiectului este de a ajunge la un numar de peste 2.000 de imobile.Apartamentele din ansamblul rezidential Royal Town au 1, 2 sau 3 camere, insa, la cerere, pot fi realizate si apartamente cu 4 camere. Pretul pentru un apartament incepe de la 1.050 euro pentru metrul patrat util, dar variaza in functie de modalitatea de plata aleasa de client, suprafata si termen de finalizare.Suprafata unui apartament variaza intre 43 si 150 de metri patrati, in varianta atat decomandata, cat si open space, cu 12 tipuri de compartimentari diferite.Ansamblul se adreseaza persoanelor care pun pret pe calitate, durabilitate si care apreciaza apropierea de natura, dar si celor mai exigenti care sunt in cautarea unui imobil la standarde ridicate.Arhitectura cladirilor urmeaza un stil modern, cu forme rafinate si spatii luminoase dominate de ferestre mari si ambient placut.Mai mult decat atat, dotarile locuintelor sunt de ultima generatie: sistem smart home integrat ce include senzori de fum, inundatie sau de miscare, intrerupatoare digitale sau centrala termica cu operare digitala de pe telefonul mobil. Acestea au fost gandite pentru un mediu confortabil si sigur.Locuintele Royal Town sunt dezvoltate cu focus pe rezistenta in timp si calitate. Sunt utilizate materiale si finisaje premium, alese de la producatori de top din domeniu.De la structura din beton armat clasa C25/30, zidaria din caramida Porotherm de 25 cm, izolatia exterioara cu vata bazaltica de 10 cm si pana la tamplaria PVC Shucco cu 7 camere si 3 foi de sticla 6s, incalzirea in pardoseala REHAU, marmura, lemnul masiv si obiecte sanitare VILLEROY & BOCH, toate materialele si finisajele folosite au fost alese cu grija de la producatori renumiti.Scopul este acela ca Royal Town sa devina pe langa acasa si o investitie inteligenta, sigura si cu potential ridicat pentru viitor.Prin utilizarea de materiale de constructii durabile, proiectarea moderna, sistemele de instalatii de top si executia cu constructori consacrati realizata cu atentie la confort si siguranta, imobilele beneficiaza de eficienta energetica si ajuta pe termen lung la economii consistente.De exemplu, prin sistemul de incalzire prin pardoseala, se asigura un climat perfect pe timp de iarna, mai ales pentru familiile cu copii mici care adora sa se joace pe podea. Mai mult decat atat, marmura are proprietatea de a incetini pierderile de caldura.Royal Town este un ansamblu rezidential de lux din Iasi, situat in zona Copou, care cuprinde in prezent peste 500 de apartamente in blocuri de 6, 10 si 11 etaje si este intins pe o suprafata de 20.000 mp.Aceste este privilegiat de o infrastructura bine pusa la punct, precum si de acces rapid la centrul orasului si cuprinzand beneficii precum: parcari subterane multiparking, parc privat, gradinita, afterschool, supermarket, spatii verzi, spatii de joaca, sala de sport, salone de infrumusetare, clinica medicala si terenuri de sport.Detalii complete pot fi gasite pe site-ul Royal Town