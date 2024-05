Vin sarbatorile: Ce tableta cumparam?

Operatorii de telefonie mobila mizeaza in aceasta perioada de sfarsit de an pe ofertele pentru gadgeturi. Vezi, asadar, care este propunerea operatorilor de telefonie pentru cele mai cunoscute tablete de pe piata.

Samsung Galaxy Note 10.1

In oferta Vodafone Romania, Samsung Galaxy Note 10.1 costa 389 de euro si se achizitioneaza cu abonament Internet Nelimitat Extra (14 euro pe luna), pentru o perioada contractuala de 2 ani. Pretul fara conectare este de 549 de euro.

Pentru abonamentul mentionat, utilizatorul primeste un trafic luna de 6GB, la o viteza de pana la 43,2 Mbps pentru download si 5,7 Mbps pentru upload.

In oferta Orange Romania, tableta costa 379,01 euro, cu abonament Colibri, la 20 de euro pe luna si o perioada contractuala de 2 ani. In cadrul acestei oferte, utilizatorul primeste 4 GB trafic inclus si 100 SMS-uri in retea.

Tableta are un procesor foarte rapid Quad Core la 1,4 Ghz si poate reda imagini video la calitate full HD, cu rezolutie 1080 pixeli.

Tableta are o camera foto de cinci megapixeli.

Asus Transformer Pad

Asus Transforma Pad costa 329 de euro in oferta Vodafone Romania, impreuna cu abonamentul Internet Nelimitat Profesional, pe o perioada contractuala de 2 ani.

Pretul abonamentului este de 19 euro pe luna si include 18 GB de trafic la o viteza de pana la 43,2 Mbps pentru download si 5,7 Mbps pentru upload.La liber tableta costa 529 de euro.

Aceasta tableta poate fi transformata in laptop si invers. Are o baterie de 22 Wh, ceea ce ofera o autonomie de pana la 9,5 ore. Dock-ul, care are propria baterie, poate prelungi durata de functionare a tabletei pana la 15 euro.

Asus Transformer Pad are un ecran de 10,1 inci si procesor Quad Core NVIDIA Tegra 3, la 1,2 Ghz. Tableta din oferta Vodafone are un spatiu de stocare de 16 GB.

Samsung Galaxy Tab2 7.0

In oferta Vodafone Romania, Galaxy Tab 7.0 costa 209 euro, cu abonament Internet Nelimitat Extra, pentru o perioada contractuala de 2 ani.

In cadrul acestui abonament, utilizatorul primeste un trafic luna de 6GB, la o viteza de pana la 43,2 Mbps pentru download si 5,7 Mbps pentru upload.

La liber, tableta costa 369 de euro.

La Orange Romania tableta costa 96 de euro (modelul silver), impreuna cu un abonament de 20 de euro pe luna (Colibri 20), in cadrul caruia utilizatorul primeste trafic de date inclus de 4GB si 100 de SMS-uri in retea.

Noua tableta iPad

Noua tableta iPad, model negru, costa 408 euro la Orange Romania, impreuna cu abonamentul Colibri 14, care presupune o plata lunara de 14 euro.

Tableta poate fi cumparata si in rate, prin CardAvantaj, pentru o perioada de 24 de luni. Plata lunara este de 14 euro.

Tableta are un spatiu de stocare de 16 GB si camera foto de 5 megapixeli. Ecranul este de tip retina, cu peste 3,1 milioane de pixeli. Tableta poate fi conectata la Internet si wireless. In App Store utilizatorii isi pot cumpara aplicatiile preferate dintr-un inventar de peste 200.000 de aplicatii facute special doar pentur iPad.

Samsung Galaxy Tab2 10.1

Vodafone Romania ofera aceata tableta fara pret de achizitie pentru dispozitiv. Pretul abonamentului este 31 de euro pe luna si include trafic de date de 4GB la o viteza de 21,6 Mbps pentru download si 5,7 Mbps pentru upload. La depasirea traficului initial viteza la Internet va fi redusa la 128 Kbps pentru download si 64 kpbs pentru upload.

La liber, tableta costa 459 de euro.

In cadrul ofertei Orange Romania, tableta poate fi cumparata la un pret de 96 de euro, impreuna cu abonament de 35,01 euro pe luna

Samsung Galaxy Tab2 10.1 functioneaza cu sistem de operare Android Sandwich Ice Cream. Poate fi conectata la reteaua 3G si are o rezolutie a ecranului de 1280x800 de pixeli.

Vodafone Smart 7

Vodafone Smart are un ecran de 7 inci si functioneaza cu sistem de operare Android 3.2 Honeycomb.

Tableta are camera foto de 5 megapixeli, iar camera video poate filma la o rezolutie de 720 de pixeli. Rezolutia ecranului este de 800x1280 de pixeli. Tableta poate fi conectata la Internet si prin Wi-Fi, are spatiu de stocare de 16GB si memorie interna 1GB.

Tableta costa 69 de euro, cu un abonament de 19 euro pe luna, care include un trafic lunar de 18 GB. La liber, tableta costa 329 de euro.

