Top 9 laptopuri marca Lenovo: Cum îl alegi pe cel mai bun

Laptopurile din gama Lenovo sunt foarte puternice și versatile, putând fi utilizate atât pentru activitățile workstation, dar și pentru gaming și film. Descoperă cele mai puternice laptopuri Lenovo ThinkPad de la alienstore.ro și alege modelul ideal pentru nevoile și dorințele tale!

Lenovo: Workstation ThinkPad P17 Gen2

Workstation-ul ThinkPad P17 Gen2 este un produs plus performant de la Lenovo, ideal pentru toate activitățile și programele ce necesită multe resurse. Este un model din 2021, high-end class, cu procesor i9 din a 11-a generație, stocare SSD de 1TB, memorie RAM de 32GB.P17 Gen 2 este extrem de rezistent la șocuri și praf.

Lenovo: ThinkPad P1 Gen 3

Colecția ThinkPad, indiferent de model, va reuși să facă față cu brio la toate sarcinile. Laptopul P1 Gen 3 are o configurație Carbon-Fiber Weave, cu 64GB RAM, capacitate de stocare internă de 2TB SSD, procesor i9 cu 8 nuclee și placă video nVidia Quadro T2000, cu 4GB

Lenovo: ThinkPad P15 Workstation

Cu un procesor puternic Intel-i9, placă video nVidia QUADRORTX 3000 Max-Q, capacitate RAM de32GB și stocare internă de până la 1TB, laptopul Lenovo ThinkPad P15 Workstation este ideal pentru aplicațiile 3D CAD, graphic design și animație AR sau VR.

Lenovo: ThinkPad T15g Gen 2

Laptopul oferă performanță tuturor utilizatorilor deoarece are grafică puternică datorită plăcii video din seria nVidia GeForce RTX, are culori vibrante și sunet îmbunătățit, fiind ideal pentru editare foto-video-audio. De asemenea, produsul se bucură de flux de aer optimizat și saturație termică eficientă.

Lenovo: ThinkPad X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X1 Carbon se află în categoria celor mai puternice laptopuri de pe piață, fie acestea pentru business sau jocuri video. Este un laptop atractiv, plus performant și foarte durabil în timp. Are procesor puternic Intel, bateria duce o viață de peste 10 ore fără a fi conectată la o sursă de alimentare, iar tastatura are un aspect modern și practic.

Lenovo: Yoga 9 15IMH5

Yoga9 este un sistem portabil ușor și foarte flexibil, ce poate fi transformat numaidecât într-o tabletă performantă. Are Intel-i9, cu 8 nuclee, placă video nVidia GeForce GTX, cu 16GB RAM și memorie internă de 2TB. Este ideal pentru cursurile de la facultate, dar și pentru sarcinile de la locul de muncă și din timpul liber.

Lenovo: ThinkPad X1 Fold Gen 1

ThinkPad X1 Fold Gen 1 pune la dispoziție utilizatorilor o experiență incredibilă datorită specificațiilor tehnice puternice: procesor i5, cu 5 nuclee, ecran OLED și rezoluție 2048x1536, memorie RAM de 8 G, 512 SSD G memorie internă și placă video integrată. Este un laptop mid-end class, fiind un produs potrivit pentru orice buget.

Lenovo: Legion 7 16IYHg6

Un laptop de excepție pentru pasionații de jocuri video, oferă o performanță maximă și durată lungă de viață. Este incredibil atât pentru cele mai puternice programe, dar și pentru noile jocuri apărute. Are i9 cu 8 nuclee, 32GB memorie RAM și SSD de 1TB, alături de placa video nVidia GeForce RTX 3080.

Lenovo: ThinkPad T14s Gen 2

ThinkPad T14s Gen 2 poate fi folosit la cursuri, videoconferințe, jocuri video, dar și alte activități pe care le faci în timpul liber. Are procesor Intel-i7, cu memorie RAM de 16GB, stocare 512GB SSD și placă integrată Itel Iris Xe.

Lenovo: IdeaPad 3 15ARH05

IdeaPad 3 este un laptop incredibil pentru jocurile video noi: Red Dead Redemption 2, Battlefield V, Control, Shadow of the Tomb Rider, Apex Legends, Fortnite sau Metro Exodus. IdealPad 3 are procesor AMD Ryzen 7, cu capacitate memorie RAM de 8GB și tip de stocare SSD.

Laptopurile Lenovo ThinkPad sunt ideale atât pentru lucrul de-acasă, dar și pentru cursuri, conferințe sau activități outdoors datorită bateriei de lungă durată, dar și a performanței crescute. Află care sunt componentele de care ai nevoie și investește în laptopul ideal pentru tine!

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.