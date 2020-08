Trase la indigo, 10 august 2018 si mineriadele din 1990. Jandarmeria a actionat la ordin!

Coloana de masini a fost incadrata de autovehicule ale politiei si jandarmeriei. Nu au fost incidente. S-a folosit aceasta forma inedita de protest pentru ca, in plina pandemie, a ramane fiecare in masina personala este cel mai sigur lucru. Iar modul de transmitere a mesajului este unul destul de eficient.Un participant la protest spunea ca astfel de actiuni sunt menite sa mentina dosarul 10 august in atentia opiniei publice, tocmai pentru ca acesta sa nu dispara intr-un sertar la Parchet, unde ar putea ramane zeci de ani, pana cand o achitare a responsabililor de violentele jandarmeriei de acum doi ani nu ar mai revolta pe nimeni, pentru ca nimeni nu si-ar mai aduce aminte. "Este aceeasi abordare pe care am mai vazut-o si in alte dosare importante. Dosarul Revolutiei sau al Mineriadei din 1990. Dosarele sunt tergiversate pana cand fie obosim, fie nu mai ramane nimeni in viata ca sa protesteze." - spunea manifestantul.Traseul a fost scurt si s-a incheiat in aceeasi parcare de supermarket, unde protestatarii au dat mana, pandemic, jandarmilor si politistilor care i-au insotit. S-au recunoscut reciproc: erau aceeasi protestatari si aceeasi jandarmi care se intalneau, in fiecare sambata seara, in Piata Operei, vreme de mai bine de doi ani, intre 2017 si 2019...Am realizat ca niciodata, intr-un oras contestatar, in care s-au desfasurat, de-a lungul timpului, sute de proteste de strada, uneori cu zeci de mii de demonstranti, nu au existat interventii in forta ale jandarmeriei sau ale trupelor speciale. Ca organizator de mitinguri, am fost de mai multe ori la sediul jandarmeriei, unde mi s-a facut cate un instructaj. Nu stiu cum merg lucrurile acum, dar atunci cand obtineam acordul Consiliului local pentru o actiune de strada, eram imediat sunat de un ofiter de la jandarmerie, pentru acest clasic instructaj. Se mai face asa ceva acum? Face asa ceva jandarmeria de la Bucuresti? La jandarmerie prezentam o lista cu persoanele, din cadrul organizatorilor, care se ocupau de siguranta protestatarilor. Ei trebuia sa poarte semne distinctive, pentru a fi usor de reperat atat de demons ...citeste mai departe despre " Trase la indigo, 10 august 2018 si mineriadele din 1990. Jandarmeria a actionat la ordin! " pe Ziare.com