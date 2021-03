"Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele le cunoasteti: blocarea Masurii 3 din fonduri europene, a declarat Ciolacu.Liderul PSD a explicat ca peste 400 de milioane de euro sunt blocate, "pentru ca ministrul si-a facut un cont de administrator in procedura de selectare a companiilor".In 22 februarie, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca partidul din care face parte va depune o motiune simpla impotriva ministrului Economiei Cladiu Nasui, in Parlament, dupa dezbaterile din Legislativ pe bugetul pentru 2021.In replica, ministrul Economiei, Claudiu Nasui a anuntat ca a depus plangere penala in Rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie cu privire la inscrierile in platforma de granturi acordate IMM-urilor.Aceasta este a doua motiune simpla depusa de PSD in actuala legislatura, dupa cea indreptata impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu.CITESTE SI:O romanca de 23 de ani a doborat recordul pentru cea mai tanara bunica din lume. Mama sa ar putea fi cea mai tanara strabunicaCardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul anRestaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii s-au mai stabilitFerma ilegala de ursi in curtea unui interlop aradean. Autoritatile nu au putut elibera animalele pentru ca se pare ca le e frica de proprietarAverea lui IPS Teodosie a explodat in ultimii patru ani: venituri in crestere, salariu cat al presedintelui Iohannis si proprietati de milioane ...citeste mai departe despre " Marcel Ciolacu, liderul PSD, anunta ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui " pe Ziare.com