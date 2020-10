"Pentru HoReCa inca nu am niciun fir de par alb, dar daca mi-ar fi iesit, probabil ar fi avut legatura.Am avut foarte multe masuri adoptate pentru HoReCa, am discutat si despre alte posibile forme de sprijin. Cand vom conveni asupra altora, vom comunica. Avem si programul de granturi lansat de un miliard de euro, din care 350 milioane sunt pentru capital de lucru pentru domeniile cele mai afectate de pandemie.Sunt si alte programe care vin in sprijinul HoReCa, cum e cel lansat de Ministerul Economiei privind energia verde pentru restaurante, hoteluri. Am aplicat o varietate de forme de sprijin", a spus premierul la Digi24.El a subliniat ca in toate tarile unde a crescut numarul de infectari s-au luat decizii de a inchide si activitatile de servire.Orban a precizat ca hotelurile sunt deschise pentru clienti si ca acestia pot servi masa la restaurantele din interior care sunt legate de hoteluri."Am incercat sa cream un echilibru si sa nu generam interdictii brutale", a conchis premierul. ...citeste mai departe despre " Premierul Ludovic Orban, despre discutiile cu reprezentantii HoReCa: Daca mi-ar fi iesit vreun fir de par alb, sigur ar fi avut legatura " pe Ziare.com