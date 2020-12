Plecari in masa din Guvern a unor secretari de stat. Traseistul Gheorghe Pecingina a demisionat de la Ministerul Finantelor

Gheorghe Pecingina a trecut, pana acum, prin cinci partide. Traseul sau politic a fost: PDL, PNL, PP-DD, PSD, ALDE si, din nou, PNL.Premierul interimar Nicolae Ciuca a mai decis si eliberarea din functie, tot la cerere, a doi secretari de stat de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale: Tudor Polak si Cecilia Manolescu.Liderul interimar al Guvernului i-a eliberat din functie si pe Maria-Gabriela Horga, secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, si pe Gabriel-Ioan Avramescu, consilier de stat in cadrul Cancelariei premierului.CITESTE SI:CTP, reactie acida dupa negocierile privind guvernul: Ce sa caute domnul Citu peste ministrii USR/PLUS, UDMR, PNL? ...citeste mai departe despre " Plecari in masa din Guvern a unor secretari de stat. Traseistul Gheorghe Pecingina a demisionat de la Ministerul Finantelor " pe Ziare.com