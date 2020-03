Peste 46 de milioane de euro s-au cheltuit cu parlamentarii in 2019. Cele mai scumpe deplasari

La Senat, pentru luna februarie a anului trecut nu sunt prezentate informatii privind cheltuielile cu alesii.Conform datelor publicate, situatia cheltuielilor lunare se prezinta astfel:* in ianuarie 2019, Camera Deputatilor a cheltuit cu alesii 14.294.989 de lei, Senatul - 5.806.344 de lei;* in februarie - 14.362.071 de lei Camera Deputatilor;* in martie - 15.835.778 de lei Camera Deputatilor, 6.387.661 de lei Senat;* in aprilie - 15.870.125 de lei Camera Deputatilor, 6.466.789 de lei Senat;* in mai - 15.560.800 de lei Camera Deputatilor, 6.137.409 de lei Senat;* in iunie - 15.967.237 de lei Camera Deputatilor, 6.511.502 de lei Senat;* in iulie - 15.100.333 de lei Camera Deputatilor, 5.856.224 de lei Senat;* in august - 14.541.867 lei Camera Deputatilor, 5.763.367 de lei Senat;* in septembrie - 16.141.101 de lei Camera Deputatilor, 6.325.500 de lei Senat;* in octombrie - 16.479.306 de lei, 6.325.500 de lei Senat;* in noiembrie - 15.414.415 de lei Camera Deputatilor, 6.452.462 de lei Senat;* in decembrie - 17.355.910 de lei Camera Deputatilor, 6.950.480 de lei Senat.Aceste cheltuieli reprezinta veniturile nete ale parlamentarilor, diurna pentru deplasarea la Palatul Parlamentului si in circumscriptiile electorale, cazarea, transportul, telefonia mobila, desfasurarea activitatii birourilor parlamentare care functioneaza in cadrul colegiilor din circumscriptiile electorale si deplasarile in strainatate.Anul trecut, parlamentarii au avut venituri nete totale de 59.474.922 de lei.Pentru diurna de deplasare a alesilor la Palatul Parlamentului si in circumscriptiile electorale, Camera Deputatilor si Senatul au cheltuit din ianuarie pana in decembrie anul trecut 12.335.950 de lei, pentru cazare - 19.919.221 de lei, pentru transport - 11.709.754 de lei, iar pentru telefonia mobila - 293.598 de lei.Cheltuielile pentru desfasurarea activitatii birourilor parlamentare care functioneaza in cadrul colegiilor din circumscriptiile electorale au fost de 147.443.991 de lei.Cele 341 de deplasari ale parlamentarilor in strainatate in perioada ianuarie - decembrie 2019 au costat 4.729.734 de lei.Cele mai scumpe deplasariIntre cele mai costisitoare deplasari se numara participarea a trei deputati, timp de sase zile, la reuniunea ...citeste mai departe despre " Peste 46 de milioane de euro s-au cheltuit cu parlamentarii in 2019. Cele mai scumpe deplasari " pe Ziare.com