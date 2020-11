Orban, despre instituirea unui lockdown dupa alegeri: O minciuna gogonata. Economia Romaniei nu-si poate permite un astfel de lockdown

"Economia Romaniei nu-si poate permite un astfel de lockdown, noi trebuie sa mentinem un echilibru. Oamenii au nevoie de locuri de munca, trebuie sa fie activi trebuie sa-si desfasare viata profesionala in conditii cat mai aproape de normalitate" afirma prim-ministrul."Este o minciuna gogonata. Am avut un moment dificil, pe parcursul a 7-8-10 zile, am avut un trend de crestere ingrijorator. in fata acestui trend am luat masuri de restrictie. (...) Rezultatele acestor masuri se simt. (...) Rezultatele se vad, deja s-a oprit trendul de crestere si pot sa va spun ca saptamana asta exista pentru prima oara un trend de scadere a numarului de infectari, care se manifesta... noi facem analiza in ziua acestei saptamani comparata cu ziua echivalenta din saptamana trecuta, cu saptamana anterioara. Pot sa va spun ca deja cumulat pe 7 zile avem un trend clar de scadere cu peste 5000 de cazuri mai putin decat saptamana trecuta", declarat primul ministru duminica seara, la Romania Tv.Seful Executivului sustine ca un lockdown total inseamna inchiderea tuturor activitatilor, cu exceptia celor esentiale, or Romania nu a adoptat astfel de masuri nici in perioada starii de urgenta, cand activitati precum cele din constructii s-au putut desfasura."Economia Romaniei nu-si poate permite un astfel de lockdown, noi trebuie sa mentinem un echilibru. Oamenii au nevoie de locuri de munca, trebuie sa fie activi trebuie sa-si desfasare viata profesionala in conditii cat mai aproape de normalitate (...) Din punct de vedere economic Romania nu-si poate permite un lockdown. Lockdown inseamna inca o cadere economica si ar pune in pericol trendul de crestere economica pe care il avem cert" a adaugat premierul.CITESTE SI:Ludovic Orban: In democratie, premierul e dat de partidul care castiga. Pentru noi, singurul adversar este PSDLudovic Orban, despre invitatia lui IPS Teodosie la pelerinajul de Sf. Andrei: Orice preot trebuie sa puna pe primul plan viata oamenilor ...citeste mai departe despre " Orban, despre instituirea unui lockdown dupa alegeri: O minciuna gogonata. Economia Romaniei nu-si poate permite un astfel de lockdown " pe Ziare.com