Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea (foto dreapta), ii da o serie de replici taioase fostului premier PSD Victor Ponta dupa ce acesta a lansat o serie de atacuri la adresa Guvernului Ciolos.

Prin intermediul unei scrisoari deschise, adresata lui Victor Ponta si publicata pe Facebook de Cristian Ghinea acesta ii transmite fostului premier ca oamenii vor compara activitatea lui "cu ce a facut Dacian Ciolos pentru aceasta tara si vor trage singuri concluziile", acuzandu-l pe fostul premier ca manipuleaza.

In debutul scrisorii, ministrul Fondurilor Europene vorbeste despre "reforma Ciolos" in agricultura, reamintind ca Guvernul Ponta a actionat "doar in interesul marii agriculturi industriale".

"Ati ignorat, astfel, cu buna stiinta, nevoile oamenilor de la sate. Acestia nu-si pot creste gospodariile si continua sa traiasca de azi pe maine. Acum lucram sa schimbam acest Program - am creat un intreg pachet privind Clasa de Mijloc de la sate - va invit sa-l cititi pentru a ...citeste mai departe despre "Ministrul Ghinea, catre Ponta: Acesti tehnocrati vor lasa in urma proiecte pe care politicieni ca dvs nu le mai pot strica" pe Ziare.com

