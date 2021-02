Fotografia de prezentare a autoturismului scos de Marian Oprisan la vanzare pe site-ul de specialitate a fost realizata la Bolotesti, la cativa metri de domeniul baronului, in curtea unei pensiuni, arata realitateadevrancea.net."Vand Audi A8 editie limitata, motor 6.0 l w12,full options (xenon, piele, scaune electrice cu masaj, alcantara, trapa fotovoltaica, sistem audio BOSE, climatizare fata- spate etc.)Masina pentru pretentiosi, in stare ireprosabila cu istoric in reprezentanta! Mai multe detalii la telefon", noteaza anuntul.Declaratia de avere din 2020Potrivit declaratiei de avere din 2020, Marian Oprisan si-a deschis un depozit bancar in anul 2017 in valoare de peste 200.000 de lei si a cumparat in 2018 un teren intravilan de 151 de metri patrati.Tot in aceeasi declaratie apare si imprumutul de 51.466,12 euro contractat in 2018 de la mama lui, un autoturism Audi fabricat in anul 2004 si o indemnizatie de presedinte CJ Vrancea care se dubleaza, in comparatie cu suma consemnata in 2016, si ajunge la valoarea de 164.268 de lei.La capitolul cladiri, Marian Oprisan declara patru apartamente: doua cumparate in 1990 si 1995 si doua construite in anul 2018, toate in Focsani.Citeste si:Peste 60 de firme se bat pentru constructia celui mai lung tunel din Romania. Valoarea contractului se apropie de 1 miliard de euroDiana Sosoaca, palma primita din partea fanilor. Desi zeci de persoane au anuntat ca vor participa la mitingul de sustinere a senatoarei, nu a mai venit nimeniMedicii legisti au finalizat ultimele analize in cazul mortii jurnalistei Cristina Topescu. Specialistii au stabilit cauza decesuluiDe ce barbatii vor sex dimineata, iar femeile searaVIDEO INCENDIAR Nu ai mai vazut asa ceva. Loredana Groza, yoga la malul oceanului ...citeste mai departe despre " Marian Oprisan isi vinde bolidul, singura masina care apare trecut in declaratia de avere. Cat cere pe Audi-ul A8, editie limitata " pe Ziare.com