Iohannis: Exista un risc major ca epidemia sa se reaprinda foarte usor

Presedintele a subliniat ca inca nu putem vorbi despre plafonarea curbei trasate de noile cazuri, dimpotriva, suntem pe panta ascendenta, asa ca trebuie sa respectam in continuare masurile "cu strictete".In programul presedintelui Romaniei figureaza astazi doua videoconferinte cu liderii europeni, una organizata de PPE (ora 12) si una organizata cu toti membrii Consiliului European (ora 16), la care vor fi discutate masurile privind gestionarea pandemiei de COVID-19.In accest context, Klaus Iohannis a facut un apel la unitate si solidaritate in UE, reamintind ca Romania deja beneficiaza de o suma consistenta din fondurile europene pentru sustinerea sistemului de sanatate si a economiei.Declaratia de presa a presedintelui a putut fi urmarita in direct AICI.Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui in format LIVE text:- Din pacate, am depasit numarul de 10.000 de persoane infectate si avem o crestere semnificiativa - aproape 400 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.- Suntem pe un trend ascendent al pandemiei si trebuie sa respectam masurile cu strictete.- Nu ne aflam inca in etapa in care putem vorbi de o plafonare. In statele care au relaxat masurile mai devreme se vorbeste despre o reinfectare.- Exista un risc major ca epidemia sa se reaprinda foarte usor.- Eforturile nationale trebuie in mod obligatoriu dublate de un efort comun la nivel european.- Astazi, de la ora 16, voi participa la o noua conferinta cu membrii Consiliului European. Foaia comuna de parcurs prezentata recent este principalul subiect pe care il vom aborda.- Romania sustine aceasta initiativa. Unul dintre cele mai importante obiective este asigurarea unei autonomii strategice a UE, ma refer la sectoare vitale precum sanatatea. Criza ne-a aratat cat de important e un sistem de sanatate solid.- Statele UE trebuie sa isi imbunatateasca semnificativ sistemele de sanatate.- Un al obiectiv este asigurarea unui program masiv de investitii si relansarea industriilor si serviciilor puternic afectate. E necesara o finantare substantiala la nivel UE.- Voi sustine crearea unui fond de redresare economica.- Sectorul medical si cel economic sunt cele mai ...citeste mai departe despre " Iohannis: Exista un risc major ca epidemia sa se reaprinda foarte usor " pe Ziare.com