Iohannis cere Guvernului sa renunte la acordul cu BOR: Stati acasa! Altfel dupa sarbatori vom avea inmormantari!

Sedinta a fost convocata in contextul in care presedintele Iohannis a semnat marti decretul prin care s-a prelungit starea de urgenta cu inca 30 de zile, pentru limitarea efectelor epidemiei de COVID-19.Presedintele Iohannis a explicat ca numarul noilor cazuri si al deceselor a crescut, asa ca nu avem niciun motiv de relaxare, dimpotriva, trebuie sa ramanem in continuare in casa.Seful statului a subliniat ca, probabil, acordul cu BOR a avut la baza cele mai bune intentii, dar ele nu au fost bine puse in practica, prin urmare va cere Guvernului sa anuleze acordul semnat aseara de ministrul de Interne si sa gaseasca o alta formula, daca e posibil.Urmareste aici declaratia presedintelui Iohannis in format video:Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui in format LIVE text:- Astazi suntem in prima zi din starea de urgenta prelungita. Din pacate, nu avem niciun motiv de relaxare. De ieri pana astazi au murit 20 de persoane. Nici vorba de relaxare.- Ca sa fie foarte, foarte clar: Ce am spus ieri si poate inca nu a ajuns foarte limpede la toata lumea, repet - cuvantul de ordine este "stati acasa!"- E regretabil sa observam ca de multe ori cele mai bune intentii creeaza cele mai mari complicatii. Asa se intampla si cu un asa-zis acord creat intre MAI si BOR.- Probabil intentiile sunt bune, dar nu s-a inteles ce se doreste.- Incepe o sedinta cu premierul si cu alti ministri. Voi solicita premierului Orban si ministrului de Interne sa revina asupra acestui acord. Sa gaseasca o formula care respecta principiul "Stati acasa!".- Eu va spun ce spune si OMS: Stati acasa!- Altfel, dupa sarbatori vom avea inmormantari.