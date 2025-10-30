Iohannis: Suntem intr-o situatie dificila. Astept rezolvarea crizei

Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe premierul luxemburghez, Xavier Bettel, caruia i-a spus ca este "foarte binevenit", chiar daca in Romania este o "situatie dificila".

Inainte de sosirea oficialului strain la Palatul Cotroceni, presedintele Iohannis a facut un scurt comentariu legat de criza politica.

"Din punct de vedere institutional, astept rezolvarea crizei", le-a spus presedintele jurnalistilor aflati la Palatul Cotroceni.

Xavier Bettel a fost intampinat cu onoruri militare.

"Bine ati venit in Romania, la Palatul Cotroceni. Imi face mare placere sa va primesc aici. Ne-am intalnit destul de des la Consiliului European, dar cred ca faptul ca ati decis sa faceti o vizita oficiala in Romania este un semn foarte bun pentru colaborarea noastra bilaterala si, sper, pentru cooperarea europeana. Chiar daca avem o situatie dificila, trebuie sa stiti ca sunteti foarte binevenit", i-a spus presedintele lui Bettel, in timpul discutiilor dintre cele doua delegatii oficiale.

Bettel a reamintit ca a dezvoltat o relatie buna cu Iohannis inca din 2007, cand Sibiu si Luxemburg, orasul al carui edil a fost actualul premier luxemburghez, au fost impreuna Capitale culturale europene.

"Cum ati spus, vin in timpul unei situatii dificile, dar sper sa aveti stabilitate, care este foarte importanta pentru vecinii vostri, pentru familia europeana, cat si pentru, cum am spus premierului, pentru investitori. De aceea e foarte important sa gasiti curand stabilite politica in tara voastra. Cum am spus, este o placere sa vin, pentru ca deseori, cand esti intr-o familie, totul este discutat si stim totul. Cred ca intalnirile bilaterale, oportunitatea de a vizita Romania, va adanci legaturile pe care le avem", a afirmat el.

Ads

Klaus Iohannis si Xavier Bettel vor merge sambata impreuna la Sibiu, unde vor participa la mai multe evenimente, precum si la un spectacol de teatru.

Reactia lui Iohannis la criza declansata de Dragnea. Isi va da jos PSD Guvernul prin motiune de cenzura?Grindeanu, la Guvern: Nu sunt singur, toata lumea e la munca. Criza se va rezolva constitutional saptamana viitoare (Video)Mesajul lui Grindeanu pe Facebook: #dragneademisiaMinistrul de Interne isi face bilantul, desi inca e in functie: Grindeanu e un premier al nimanui, legat cu lanturi de scaunFifor: Guvernarea a fost confiscata de un anume Sorin Grindeanu care se crede Robin Hood ...citeste mai departe despre "Iohannis: Suntem intr-o situatie dificila. Astept rezolvarea crizei" pe Ziare.com

Ads