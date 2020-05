Iohannis nu va prelungi starea de urgenta. Pe 15 mai, intram in stare de alerta. Ce restrictii se ridica

Declaratia de presa a fost sustinuta dupa sedinta la care a convocat mai multi reprezentanti ai Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19.Presedintele a punctat cateva dintre masurile care se vor relaxa dupa 15 mai, data de la care vom putea sa circulam in interiorul localitatilor fara declaratii pe propria raspundere, se vor redeschide saloanele de coafura si frizerie, precum si cabinetele stomatologice, urmand sa ramana in vigoare alte restrictii precum iesirea din localitati.La final, Klaus Iohannis a facut un comentariu pe tema autonomiei Tinutului Secuiesc, punctand ca inca o lege favorabila celor care sustin proiectul UDMR a trecut cu ajutorul PSD printr-o camera a Parlamentului (Senat)."Asa ceva este pur si simplu neconstitutinal, nu voi tolera aparitia unor astfel de legi", a subliniat inca o data presedintele Iohannis.Urmareste aici declaratiile presedintelui in format video:Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui in format LIVE TEXT:- Am finalizat intalnirea pe care am avut-o cu premierul, ministrii si consilierii. Am analizat situatia.- Weekendul de 1 mai: Lucrurile au stat destul de bine, sunt foarte multumit de felul in care au reactionat oamenii.- Am luat decizii de mare interes.- Starea de urgenta nu va fi prelungita, nu voi emite un nou decret. Data de 14 mai este ultima zi in care mai avem stare de urgenta. Din 15 mai, pentru a tine epidemia sub control, vom intra intr-o stare de alerta.- Starea de alerta este prevazuta in legislatia specifica pentru epidemii. Situatia nu s-a imbunatatit inca, epidemia nu a trecut. Am avut si astazi peste 300 de persoane testate pozitiv. Nu putem sa spunem ca boala a trecut. Insa, la un moment dat, trebuie sa mergem mai departe.Ce se relaxeaza dupa 15 mai:- Ne putem misca in interiorul localitatii, dar e bine sa nu exageram. Nu mai declaram in prealabil unde mergem.- Relaxarea se va face pas cu pas, un pas dureaza cam 2 saptamani.- Din 15 mai vom avea la dispozitie saloanele de ingrijire personala (coafura, frizerie etc.)- Se redeschid cabinetele stomatologice si muzeele, dar in conditii speciale de distantare, igiena.- Toti vom purta masca in spatii inchise si transportul in comun....citeste mai departe despre " Iohannis nu va prelungi starea de urgenta. Pe 15 mai, intram in stare de alerta. Ce restrictii se ridica " pe Ziare.com