Sedinta de Guvern cu miza majora: aprobarea proiectului de buget pentru 2021

Proiectul de lege privind bugetul de stat pe acest an poate fi accesat AICI.Proiectul de lege privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021 poate fi accesat AICI.Executivul va aproba si un proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021."Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.128,3 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 326.381,4 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.478,0 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei", conform proiectului de lege privind bugetul de stat pe acest an.Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ulterior sedintei de la Palatul Victoria, premierul Florin Citu a spus ca adoptarea acestei OUG era necesara pentru a putea fi aprobat bugetul de stat pe 2021.Proiect de ordonanta de urgenta adoptat de catre Executiv prevede ca, incepand cu anul 2022 valoarea punctului de pensie este majorata cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica.De asemenea, "studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, beneficiaza de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in comun, transportul intern auto, cu metroul, precum si pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a si naval, pe tot parcursul anului calendaristic".De asemenea, "in cazul personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decontarea sumelor reprezentand servicii turistice cuvenita in anul 2020 se poate efectua si pentru serviciile prestate in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 de orice structura de primire turistica aflata pe teritoriul Romaniei, in limita valorica a diferentei dintre limita valorica prevazuta pentru anul 2020 si cuantumul deconta ...citeste mai departe despre " Sedinta de Guvern cu miza majora: aprobarea proiectului de buget pentru 2021 " pe Ziare.com