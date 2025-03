Dragnea, intrebat despre coruptie in presa elvetiana: Vreau sa vorbesc despre viitor, nu despre acest "bullshit"

Intrebat de presa din Elvetia despre lupta anticoruptie, Liviu Dragnea a spus ca vrea sa vorbeasca despre viitorul Romaniei, nu despre "acest bullshit".

SRF (Televiziunea si Radioul Elvetian), principala institutie media a vorbitorilor de germana din Elvetia, publica joi un articol intitulat "Devine Romania o republica bananiera in Europa?", in care comenteaza faptul ca o decizie a Guvernului risca "sa lase in aer" 2.000 de dosare de coruptie, masura care nu este sustinuta in totalitate nici macar in partidul de guvernamant.

Jurnalistii elvetieni spun ca liderul social-democratilor, si "omul puternic" din spatele Guvernului, "nu a fost interesat de coruptie inainte de alegeri", ci dorea sa vorbeasca despre viitorul Romaniei, "nu despre prostii precum coruptia". Ei citeaza o conversatie avuta cu Liviu Dragnea inainte de alegeri la Radio SRF.

"Vreau sa vorbesc despre viitorul Romaniei, nu despre astfel de bullshit", ar fi spus Dragnea, pentru SRF.

Potrivit articolului, "Guvernul sau lucreaza acum activ pentru a se asigura ca in Romania coruptia va avea un viitor maret" prin ridicarea pragului pentru abuz in serviciu la 200.000 de lei.

Jurnalistii elvetieni mentioneaza si al doilea dosar al lui Liviu Dragnea, spunand ca OUG privind modificarea Codurilor Penale este "retroactiva". "Liderul de partid Dragnea poate sta relaxat. Procesul care a inceput acum doua zile pentru abuz in serviciu ramane fara efect. (...) Nici sustinatorul sau si fost premier Victor Ponta nu trebuie sa mai apara in fata instantei", noteaza jurnalistii.

Ads

Publicatia arata ca nu numai social-democratii beneficiaza de masura, fiind vorba de peste 2.000 de procese pentru abuz in serviciu, care acum vor ramane fara obiect. Este citata si Laura Codruta Kovesi, care acuza ca "lupta anticoruptie devine acum irelevanta".

Kovesi: E revoltator, avem in lucru 2.151 de dosare pe abuzul in serviciu

Articolul incheie afirmand ca exista inca institutii care functioneaza, precum ICCJ si CCR. Jurnalistii se refera si la protestele "neobisnuit" de ample din Romania, care ar putea continua, dar si la presedintele Klaus Iohannis, ales popular, care a promis sa "apere statul constitutional".

Protestele istorice de miercuri au facut inconjurul lumii - ce scriu marile institutii de presa

"Guvernul poate fi astfel facut sa dea inapoi. Dar nu va renunta. Scopurile lor sunt acum evidente, precum si lipsa de scrupule in metodele folosite. In Romania, nu doar lupta anticoruptie este amen ...citeste mai departe despre "Dragnea, intrebat despre coruptie in presa elvetiana: Vreau sa vorbesc despre viitor, nu despre acest "bullshit"" pe Ziare.com

Ads