Deputatii au votat, cu 307 de voturi "pentru" si unul "impotriva", ca pensiile de peste 7.001 de lei sa fie impozitate cu 85% pentru ce depaseste aceasta suma

Au fost inregistrate 307 de voturi "pentru" si unul "impotriva".Conform unui amendament de la PSD, PNL si USR, "pensiile cu valoare de pana la 2.000 de lei inclusiv nu se impoziteaza, cele cuprinse intre 2.000 si 7.000 se impoziteaza cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impoziteaza cu 85% pentru ceea ce depaseste suma de 7.001 lei".Proiectul, adoptat de Senat in 2019, a fost sustinut in plen de toate grupurile parlamentare si introduce notiunea de "taxa pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta".Articolul "pentru parlamentari"Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat introducerea la plenul reunit de joi a acelui articol din lege care se refera strict la parlamentari."Pentru a nu exista niciun dubiu de neconstitutionalitate, propun ca maine, la plenul reunit, sa introducem acest proiect strict pentru articolul care face referire la parlamentari, pentru ca, asa cum stiti, pentru parlamentari e nevoie de un plen comun care sa modifice statutul parlamentarilor. (...) Pentru acest articol, plenul reunit sa dea din nou un vot. In acest fel avem o lege constitutionala, prin care eliminam toate pensiile speciale din Romania", a spus Simonis.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a condus sedinta, a anuntat ca joi dimineata va fi o sedinta video a Birourilor permanente reunite pe acest subiect.USR: "Pensiile speciale sunt unele furate"Deputatul USR Claudiu Nasui a amintit, in cadrul dezbaterilor, ca in urma cu trei ani a initiat, impreuna cu grupul USR, un proiect de desfiintare a pensiilor speciale, care propunea impozitarea unui prag de peste 3.500 de lei, apreciind ca si acest proiect este unul bun, pentru ca "pensiile speciale sunt unele furate"."Sustinem principiul. (...) Dar ideea era sa nu-l facem pe genunchi. Azi am aflat ca vine acest proiect pe ordinea de zi, azi a fost o sedinta fulger a Comisiei de buget (...) Nu asta este un mod corect de a impozita pensiile speciale, dar e bine ca le impozitam. Pensiile speciale sunt un furt. Cei care le-au luat au avut suficienta influenta prin PSD, PNL", a sustinut Nasui, care a acuzat ca sistemul actual de pensii nu functioneaza.Deputatul PSD Lia