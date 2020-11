Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", ce inseamna inflatia.Principalul vinovat pentru acest lucru este inflatia. In termeni cat mai simpli, inflatia inseamna scumpirea produselor si serviciilor pe care tu le consumi sau nu.Daca inflatia creste, dar salariul tau ramane la fel, atunci te vei trezi in situatia pe care am expus-o mai sus. Vei ajunge sa iti permiti tot mai putine lucruri.Din acest motiv, daca in 2015 castigai, sa spunem, un salariul de 3.000 de lei net, iar cheltuielile tale obligatorii erau de 2.000 de lei lunar, in 2020, daca ar fi sa ne luam dupa cum a evoluat inflatia, pentru produsele pe care dadeai acum 5 ani 2.000 de lei, vei plati acum undeva la peste 2.150 de lei.Din 2015 pana in 2020, preturile au crescut cu aproape 7,7%. Nu pare mult, dar sunt 150 de lei pe care nu-i mai poti redirectiona catre alte produse, servicii sau chiar mici placeri vinovate ale tale.In schimb, desi putin probabil, daca ai acelasi salariul ca acum 10 ani, cheltuielile tale care insumau atunci 2.000 de lei, acum fac peste 2.600 de lei.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Creditul "la urgenta": Cum iti rezolvi repede nevoia de bani4 lucruri care te vor ajuta sa iti scazi dobanda la creditDepozitul cu dobanda progresiva sau depozitul cu dobanda la termen. Care este mai avantajos? ...citeste mai departe despre " Cum ti s-a devalorizat salariul in ultimii 5 ani " pe Ziare.com