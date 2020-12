Cine este Nicolae Ciuca, noul prim-ministru interimar. General cu trei stele respectat in Armata Romana, cu misiuni militare de marca conduse peste hotare

Nicolae Ciuca este militar de cariera. A absolvit cursurile Academiei de Inalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Specialitatea Arme Intrunite, Bucuresti (1995) si din 2003 este doctor in stiinte militare, se precizeaza in biografia postata pe site-ul SMAp.De asemenea, Generalul Ciuca a absolvit mai multe cursuri de pregatire si perfectionare, printre care si Cursul de relatii civil-militari din Europa de Est si Asia Centrala, Hulburt, Florida, SUA (2004) sau Colegiul de razboi, trupe de uscat, master in Studii Strategice, SUA (2006).A fost comandant de batalion de infanterie in Bosnia si Hertegovina, dar si in Afganistan, iar ulterior comandant de divizie si loctiitor al sefului Statului Major al Fortelor Terestre. Din ianuarie 2015 este sef al Statului Major General. A fost avansat la gradul de general in noiembrie 2015. In momentul de fata a ajuns la trei stele din patru maxim posibile.A primit numeroase distinctii si decoratii, printre care Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Cavaler, Ordinul national "Pentru Merit" in grad de Ofiter sau Medalia Natiunilor Unite.In 2018, Nicolae Ciuca a declarat ca nu va intra in politica si nici nu va accepta o functie publica."Consider atat de sfanta onoare si demnitatea de a fi fost seful Statului Major al Apararii incat, indiferent de ceea ce mi s-ar propune, nu voi face altceva. Odata ce ai fost seful Statului Major al Apararii... Reprezinta demnitatea cea mai mare pentru fiecare dintre noi. Iar eu consider ca nu trebuie sa fie in niciun fel umbrita aceasta pozitie de activitate in alt domeniu.Nu voi face politica. Voi face tot ceea ce imi sta in putere si imi va ingadui viitorul sa sprijin aceasta institutie. Dar nu dintr-o functie publica", declara gen. Ciuca pentru Radio Romania Actualitati.CITESTE SI: VIDEO Ludovic Orban si-a anuntat demisia: "Am facut tot ce era omeneste posibil. Nu ma cramponez de functie, nu pun conditii" ...citeste mai departe despre " Cine este Nicolae Ciuca, noul prim-ministru interimar. General cu trei stele respectat in Armata Romana, cu misiuni militare de marca conduse peste hotare " pe Ziare.com