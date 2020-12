VIDEO Cine este Anca Dragu, prima femeie care conduce Senatul Romaniei. Considerata unul dintre cei mai buni economisti din tara

"Va asigur ca voi fi un presedinte al Senatului echidistant si corect, nu voi tine cont de culoarea politica. Imi doresc ca intreg mandatul acestui Senat sa stea sub auspiciul notiunii de respect.Respect pentru cetatenii acestei tari, respect pentru cei pe care ii reprezentam, respect fata de colegi. Respectul, din punctul meu de vedere, inseamna in primul rand sa constientizam faptul ca un senator nu se afla deasupra legii, ci trebuie sa fie in slujba si in serviciul cetatenilor.Respect inseamna ca Senatul trebuie sa revina la rolul sau legitim, adica un for al dezbaterilor si nu un instrument al intereselor inguste de grup. Politicienii trebuie sa se gandeasca exclusiv la binele public, nu la binele personal", a declarat Anca Dragu imediat dupa incheierea votului din plenul Senatului.Anca Dragu obtinut 75 de voturi "pentru" si 51 "impotriva", invingandu-l astfel pe Lucian Romascanu, propunerea PSD pentru functia de presedinte al Senatului.Cine este Anca Dragu, sefa SenatuluiAnca Paliu Dragu a fost economist in cadrul Directoratului general de economie si finante al Comisiei Europene.Anca Dragu (USR PLUS) a fost aleasa presedinte al Senatului pentru legislatura 2020 - 2024Intre 1996 si 2001 a lucrat ca economista in cadrul Bancii Nationale a Romanie si, intre 2001 si 2013, a lucrat pentru Fondul Monetar Internationale.Intre 2013 si 2015 a lucrat ca analist economc in cadrul Comisiei Europene, post de pe care va pleca pentru a ocupa functia de ministrul al Finantelor in cabinetul condus de Dacian Ciolos intre 17 noiembrie 2015 si 4 ianuarie 2017.A fost recrutata din 2013 de Comisia Europeana, dupa ce in timp de 11 ani a lucrat in cadrul biroului de la Bucuresti al FMI (2001-2013). Intre 1996-2001, Paliu Dragu a fost economist in cadrul Bancii Nationale.Este licentiata in Finante-Banci, ASE, si in Politici Publice si Integrare Europeana - SNSPA.Are un program de studii avansate de Economie si Afaceri Internationale la Universitatea George Washington, si a obtinut titlul de doctor in finante de la ASE.In perioada in care a fost analist la Directia Generala pentru Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene, Anca Dragu s-a ocupat de furnizarea de consultanta ...citeste mai departe despre " VIDEO Cine este Anca Dragu, prima femeie care conduce Senatul Romaniei. Considerata unul dintre cei mai buni economisti din tara " pe Ziare.com