Cât vor plăti bucureștenii pentru gigacalorie la iarnă. Promisiunea lui Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a transmis marti, 1 noiembrie, ca bucurestenii vor plati in aceasta iarna acelasi pret pentru gigacalorie de circa 350 de lei, insa subventia achitata de primarie va creste de la 550 la 800 de lei pe gigacalorie.

Nicusor Dan a explicat ca pretul de productie a crescut cu 25%, ajungand la 1.150 de lei pe gigacalorie.

"Pe angajamentul nostru de a pastra pretul pentru populatie de 350 de lei gicacaloria, din acesti 1.150 de lei, cetatenii bucuresteni vor plati 350 si primaria 800 in lunile care urmeaza. Pretul cu care noi functionam inca din martie 2021 o sa functioneze si in aceasta iarna. Subventia pentru agentul termic, care era in jur de 550 de lei, o sa ajunga 800 de lei", a explicat primarul general.

Acesta a precizat ca se asteapta ca subventia totala pe care Primaria Capitalei trebuie sa o suporte in anul 2023 sa fie de 1,5 - 1,6 miliarde lei. ...citeste mai departe despre "Cat vor plati bucurestenii pentru gigacalorie la iarna. Promisiunea lui Nicusor Dan" pe Ziare.com

