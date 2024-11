Becali, condamnat definitiv la inchisoare. Va sosi in tara joi

Deputatul liberal si omul de afaceri Gigi Becali a fost condamnat, luni, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru sechestrarea in 2009 a hotilor limuzinei sale.

Parlamentarul a anuntat ca se va intoarce in Romania joi, in acest moment aflandu-se in Dubai si urmand apoi sa calatoreasca la Amsterdam.

Anterior, la aflarea sentintei, Becali afirmase ca nu se mai intoarce in tara.

"Eu nu mai vin. Aici e vorba de principiu. Pana acest neam nu isi schimba aceasta haina numita stat, pe mine nu ma intereseaza, pentru ca aici nu e vorba de invingatori, aici pierde tara romaneasca. Nu vreau sa vorbesc mai multe. De acum hotararile le voi lua dupa ce ma consult cu familia mea. Eu vreau sa stau intr-un loc unde sunt iubit si agreat. Nu vreau ca familia mea sa stea in teroare, nu mai vreau ca familia mea sa planga. Vreau sa imi pun familia la adapost, vreau sa stea linistita. Romania nu e un loc sigur. Mi-e jena, rusine sa vin in tara. Asta e sentimentul pe care il traiesc acum", a spus acesta la RTV.

Liderul PNL Crin Antonescu a declarat, cu aceasta ocazie, ca Becali a decis unilateral sa demisioneze din partid si va activa ca deputat independent, conform Mediafax.

Dan Diaconescu l-a invitat in partidul sau pe Gigi Becali si a declarat ca ar face "orice" pentru acesta, potrivit RTV.

Deputatul nu isi va pierde locul din Parlament, atat timp cat in sentinta de condamnare nu se specifica pierderea drepturilor electorale, a afirmat secretarul Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea.

Ads

Sentinta instantei supreme este definitiva, executarea pedepsei va fi suspendata pe o perioada de opt ani, timp in care Becali va trebui sa respecte obligatiile impuse de serviciul de probatiune, transmite Mediafax.

Garzile de corp ale proprietarului Stelei, Stefan Dediu, Catalin Otto Zmarandescu, Mihai Mila si Marcel Popa au primit aceeasi pedeapsa, in timp ce Romulus Dumitresc a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru complicitate.

Parcursul procesului

Procurorii Parchetului instantei supreme au cerut, la ultimul termen de judecata, pedepse de peste 11 ani de inchisoare petnru inculpatii din dosarul sechestrarii celor care au furat limuzina lui Gigi Becali.

Potrivit procurorului, modalitatea prin care s-au comis faptele sunt de natura unui "comando urban", in sensul ca s-au folosit arme de foc, au existat urmariri si accidentari in trafic, rapiri si violenta. Procurorul a mai aratat ca daca persoanele din acest dosar ar fi achitate, s-ar crea impresia ca orice persoana isi permite bodyguarzi isi permite si sa depaseasca limitele legale in a-si face dreptate.

Ads

In 19 octombrie 2011, Gigi Becali a fost achitat de catre un complet de trei judecatori al ICCJ. Decizia instantei a fost contestata de Parchet si de unii dintre inculpatii din dosar, iar dosarul a ajuns la completul de cinci judecatori de la aceeasi instanta, care luni a dat o decizie definitiva in dosar.

Judecatorii instantei supreme aratau, in motivarea deciziei din 19 octombrie 2011, ca partile vatamate nu au avut de suferit in urma furtului limuzinei lui Becali, ci, mai mult, au fost tratate cu bauturi la barul din Pipera, iar acestora nu li s-a interzis nicio clipa sa plece. Magistratii remarcau totodata ca niciuna dintre parti nu a cerut expres sa fie lasata sa plece.

Potrivit procurorilor Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in noaptea de 26 spre 27 ianuarie 2009, Gigi Becali le-ar fi cerut garzilor sale sa-i gaseasca pe cei care i-au luat autoturismul, sa-i duca la sediul PNG (unde functiona si un bar), unde hotii au fost pusi sa dea declaratii scrise, in care consemnau ca ei sunt cei care au furat Mercedesul finantatorului si ca nu vor reclama Politiei faptul ca au fost urmariti cu masinile, urcati cu forta in vehicule si dusi in Pipera.

Unul dintre hoti a fost impuscat, glontul de cauciuc fiind scos din piciorul victimei (Nicolae Tinel) la barul din Pipera, care de fapt este sediul Partidului Noua Generatie (PNG).

Ads