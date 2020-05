George Soros spune ca UE ar putea sa nu supravietuiasca pandemiei de coronavirus fara obligatiuni perpetue

Soros, 89 de ani, a subliniat ca pagubele provocate de noul coronavirus economiei zonei euro vor persista "mai mult decat cred majoritatea oamenilor", adaugand ca evolutia rapida a virusului inseamna ca un vaccin eficient va fi greu de pus la punct. De aceea, Soros a spus ca obligatiunile perpetue, precum cele utilizate de Marea Britanie pentru a finanta razboaiele impotriva lui Napoleon, ar permite Uniunii Europene sa supravietuiasca."Daca UE nu va putea lua in discutie acum acest subiect, ar putea sa nu supravietuiasca provocarilor cu care se confrunta in prezent. Aceasta nu este o posibilitate teoretica, ar putea fi o realitate tragica", a declarat George Soros.Obligatiunile perpetue nu trebuie rascumparate niciodata, doar dobanzile trebuie platite continuu. Sunt dobanzi constante si presupun un grad mare de incredere al investitorilor in entitatea care le emite.George Soros a apreciat ca UE va trebui sa isi mentina ratingul AAA pentru a emite astfel de obligatiuni perpetue si astfel va fi nevoita sa aiba puterea de a strange taxe pentru a acoperi costul obligatiunilor. In acest sens, Soros a sugerat ca UE ar putea pur si simplu sa autorizeze taxe in loc sa le impuna.Referindu-se la situatia Italiei, Soros a spus ca aceasta tara a fost tratata incorect de catre UE si Germania. "Relaxarea prevederilor privind ajutoarele de stat, care favorizeaza Germania, a fost una incorecta in ceea ce priveste Italia, care era deja bolnavului Europei si apoi a fost tara cea mai grav lovita de COVID-19", a spus Soros.Nascut in Ungaria, miliardarul George Soros este renumit pentru ca in 1992 a facut profit de un miliard de lire de pe urma pariurilor pe lira sterlina. In ultimii ani, Soros a devenit tapul ispasitor al nationalistilor si al partizanilor teoriei conspiratiei, atat in Europa cat si in SUA, care il acuza in special de sustinerea imigratiei ilegale prin intermediul actiunilor sale umanitare.