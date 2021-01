Televizorul tau Smart te "urmareste"? Ce poti face

Urmarirea activitatii pe TV Smart de catre producatori poate avea anumite avantaje, cum ar fi recomandari mai personalizate de lucruri de urmarit. Totusi, exista si posibile dezavantaje. In teorie, marcile TV pot aduna cantitati mari de date despre tine si, in unele cazuri, pot utiliza acele informatii pentru a castiga bani prin postarea de anunturi targetate pe serviciul de televiziune inteligenta pe care il folosesti.Tu permiti ca acest lucru sa se intample acceptand termenii si conditiile televizorului. Poti sa refuzi acesti termeni si sa te uiti totusi la televizor. Cu toate acestea, in multe cazuri, acest lucru duce la pierderea accesului la unele functionalitati inteligente ale televizorului.Iata ce se intampla de la un brand la altul cu urmarirea activitatii televizorului smart, cum sa dezactivezi urmarirea si ce pierzi daca o faci:Samsung te urmareste daca esti de acord cu termenii si conditiile. Daca refuzi, nu pot accesa serviciul smart-TV. Daca esti de acord, poti dezactiva in continuare urmarirea obiceiurilor tale de vizualizare, refuzand "recomandarea de confidentialitate" din meniul de setari pentru hub-ul inteligent.Deoarece LG a oprit urmarirea (incepand cu septembrie 2014), a eliminat optiunile pentru ca tu sa o blochezi. Termenii si conditiile LG ii permit in continuare sa te urmareasca si, daca refuzi acest lucru, nu poti accesa nicio aplicatie sau magazinul LG, desi poti utiliza in continuare browserul web.Daca nu accepti termenii si conditiile Panasonic, pierzi accesul la toate aplicatiile, browserul web si recomandarile de continut. Daca le accepti, poti dezactiva urmarirea obiceiurilor tale de vizionare prin "Meniu > Retea > Setari My Home Cloud > Observatie > Opriti colectarea informatiilor".Sony te urmareste la fel ca celelalte marci, dar nu face acest lucru pentru a oferi publicitate pe serviciul de televiziune inteligenta, ci doar pentru a-ti oferi recomandari de lucruri de urmarit. Poti renunta la urmarire bifand "Dezactivati datele de incarcare" in etapa de configurare, totusi vei pierde recomandarile.Cand conectezi orice dispozitiv la internet, inclusiv un televizor, este extrem de important sa te protejezi de aspectele mai negative ale lumii online, inclusiv de hackeri si amenintari rau intentionate.Iata cativa pasi pentru a te asigura ca propriul tau TV Smart este mai sigur in timp ce te conectezi la internet.de obicei, poti dezactiva cookie-urile, inclusiv cookie-urile de la terti, in setarile browserului web al propriului TV Smart si poti activa adesea o functie de "navigare privata". Acest lucru va opri o parte din urmarirea web, dar tine minte ca poate restrictiona si experienta ta de navigare pe unele site-uri web (de exemplu, nu isi va aduce aminte de preferintele tale).asigura-te ca iti securizezi corect reteaua wi-fi de acasa pentru a reduce amenintarea reprezentata de hackeri. Cauta setarile wireless sau "WLAN" de pe router si seteaza-le la cel mai recent standard WPA2, care este cea mai sigura optiune pe majoritatea dispozitivelor. Asigura-te ca firewall-ul routerului tau este activat, deoarece acest lucru te va ajuta sa te protejezi de amenintari directe si vulnerabilitati de securitate.utilizeaza o parola puternica pentru routerul wireless de acasa si fa acelasi lucru pentru orice conturi de internet pe care le poti utiliza pe propriul TV Smart. Parolele puternice utilizeaza de obicei litere mari si mici, cifre si caractere "speciale", cum ar fi!,?,% Si &.