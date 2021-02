3 greseli pe care oamenii le fac atunci cand cumpara un televizor

Multi dintre noi ne-am bazat prea mult pe demonstratii in magazin la un moment dat. Teoria este una solida, dar realitatea este destul de diferita.Un lucru de luat in considerare este ca un televizor poate avea demonstratii specifice producatorului care ruleaza pe fiecare unitate, in timp ce altele arata doar un feed de baza pe fiecare ecran. Nu este intotdeauna evident daca acest feed chiar ajunge la 1080p, sa nu mai vorbim de 4K sau HDR. Este greu sa faceti o evaluare echitabila fara sa stiti de ce este cu adevarat capabil televizorul atunci cand il alimentezi cu o sursa de inalta calitate, cum ar fi un Blu-ray UHD.Apoi, exista setarile de pe televizor. Majoritatea au un mod demo conceput pentru a fi utilizat in magazine, iar acestea tind sa exagereze totul. Veti vedea culori suprasaturate, luminozitatea maxima posibila si poate chiar o clarificare artificiala a imaginii.Acest lucru se face pentru a face anumite modele sa iasa in evidenta, dar nu este o reprezentare exacta a modului in care veti folosi televizorul pe termen lung.Majoritatea lanturilor mari de magazine isi pregatesc personalul sa vanda, mai degraba decat sa ofere sfaturi consumatorilor. Scopul lor principal este de a face bani. Aceasta inseamna ca adesea va vor orienta catre optiunile mai scumpe, chiar daca nu vi le doriti sau nu aveti neaparat nevoie de ele.Personalul magazinului nu este intotdeauna cel mai bine informat despre produsele pe care le vand. A lucra ore lungi pentru un salariu este o slujba, nu o pasiune. Ca atare, instruirea temeinica a fiecarui nou membru al personalului pur si simplu nu este o prioritate. In plus, daca lucrati intr-un departament care vinde intre 50 si 100 de modele diferite, nu va puteti astepta sa fiti expert in toate acestea.Personalul magazinului impinge adesea anumite produse, deoarece asta le-a spus managerul lor sa faca. Daca lucreaza pe comision, au si un interes personal in a va orienta catre un model mai scump decat ceea ce aveti nevoie.Reprezentantii brandurilor au o intelegere mult mai buna a produselor decat personalul general de vanzare. Desigur, un reprezentant al unui anumit brand nu va va oferi sfaturi impartiale, daca produsul unui rival este mai bun.Pentru o opinie cu adevarat impartiala, cautati surse independente, precum jurnalisti, recenzori si experti in domeniu. Cele mai bune televizoare ieftine nu sacrifica calitatea imaginii. De fapt, calitatea imaginii este cel mai bun buget pe care il au televizoarele. Acesta este motivul pentru care multe branduri au castigat atat de multe cote de piata, vanzand televizoare la preturi accesibile.Ati putea cheltui dublu si, intr-un fel, sa ajungeti la o calitate a imaginii mai proasta. Cum este posibil acest lucru? Platiti pentru functii, nu pentru o imagine mai buna.Daca doriti o imbunatatire a culorilor, cea mai recenta specificatie HDMI pentru jocurile de ultima generatie si o rata de reimprospatare ridicata care ofera o miscare mai lina, va trebui fie sa cheltuiti mai mult, fie sa sacrificati calitatea imaginii pentru a le obtine. Este practic imposibil sa gasiti un televizor de nivel mediu care sa faca totul.Calitatea imaginii este determinata de tipul ecranului, de raportul de contrast, de luminozitatea generala si de alti factori, inclusiv daca televizorul are o lumina de fundal sau foloseste o intensitate locala.Exista multe alte functii care intra intr-un televizor care nu afecteaza direct calitatea imaginii. Pentru a imbunatati calitatea imaginii dincolo de un televizor ieftin bun, va trebui fie sa cheltuiti mult mai mult pe un model premium, fie sa faceti unele sacrificii pentru a se potrivi bugetului dvs.