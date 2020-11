Ponturi pentru alegerea celor mai bune casti, in functie de nevoile tale

Prin urmare, castile sunt utile in multe situatii. In ultimii ani, au aparut pe piata o diversitate de casti si, din acest motiv, poate fi dificil sa alegi perechea potrivita. Iata ce trebuie sa ai in vedere, atunci cand achizitionezi o pereche de casti.Care este motivul principal pentru care ai nevoie de o pereche de casti? Vrei doar sa asculti muzica sau cauti niste casti de gaming de buna calitate? Castile difera foarte mult intre ele, iar modelul ales trebuie sa fie potrivit pentru nevoile tale.Spre exemplu, pentru a asculta muzica in sala de fitness, multe persoane prefera castile ear-fit (cele care se introduc in ureche). In schimb, persoanele care lucreaza intr-un studiou de muzica prefera casti care acopera urechea si au un sunet neted. Trebuie sa-ti stabilesti foarte clar scopul, ca sa stii ce sa cauti la o pereche de casti.Inainte de a incepe sa cauti o pereche de casti, stabileste un buget pe care esti dispus sa il aloci pentru acestea. Pretul unor casti creste odata cu performanta sunetului, design, calitate, dar si alte caracteristici. Cu toate acestea, trebuie sa stii ca nu orice pereche de casti este potrivita pentru nevoile tale, indiferent de cat de scumpa este.In acelasi timp, nu te astepta ca cea mai ieftina pereche de casti sa-ti ofere performanta unor casti profesionale. Asadar, bugetul alocat trebuie sa fie in functie de performanta pe care ti-o doresti de la castile respective, dar si sa fie adecvat la resursele tale financiare.Exista mai multe tipuri de casti, iar in functie de acestea, poti identifica ce fel de pereche este mai potrivita pentru tine.● Castile ear-fit (in-ear) sunt acele casti de mici dimensiuni pe care le introduci in urechi. Acestea nu ocupa mult spatiu si sunt potrivite mai ales pentru sport. Totusi, pot deveni inconfortabile si se pot pierde cu usurinta.● Castile supra-aurale (on-ear) sunt casti de dimensiuni medii care se asaza pe ureche. Acestea se pot folosi pentru a asculta muzica acasa sau la birou, dar si la activitati sportive. Desi sunt mai incomode decat cele circum-aurale, din cauza faptului ca pun presiune pe urechi, acestea au o greutate mai mica.● Castile circum-aurale (over-ear) sunt castile cu cele mai mari dimensiuni si inconjoara urechea. Acestea lasa un spatiu intre ureche si casca, ceea ce creeaza un sunet natural, calitativ. De aceea, acest tip de casti este preferat de producatorii de muzica si de gameri. Sunt cele mai confortabile casti, insa sunt mai putin portabile si pot crea un efect de ureche obosita.Castile fara fir sunt cele care se conecteaza cu dispozitivele prin bluetooth. Castile cu fir trebuie conectate la dispozitive cu ajutorul unei mufe jack. In functie de scopul principal pentru care achizitionezi castile, trebuie sa te decizi si in privinta acestui aspect. Daca le cumperi pentru a asculta muzica in timp de faci sport sau pentru gaming, cel mai indicat este sa alegi castile fara fir. Daca esti de parere ca un cablu nu te incomodeaza, atunci cele cu fir sunt la fel de potrivite.In ceea ce priveste specificatiile, probabil cel mai important lucru de care trebuie sa tii cont este functia de anulare a zgomotului. Functia este utila pentru gaming, pentru un studiou de muzica, pentru a asculta muzica sau ca sa vizionezi filme in locuri zgomotoase, cum ar fi trenul.Castile noise cancelling ofera cea mai buna izolare fonica. Totusi, nu le confunda cu cele noise-isolation, care nu anuleaza zgomotele la fel de bine.Un alt aspect de luat in considerare este acustica. O acustica inchisa blocheaza sunetul, astfel incat cei din jur sa nu auda ceea ce asculti in casti. In schimb, o acustica deschisa permite trecerea sunetului la exterior.In ceea ce priveste impedanta, se recomanda castile cu mai putin de 25 Ohmi, daca utilizezi un dispozitiv mic, cum ar fi telefonul. Insa daca folosesti sisteme audio cu amplificatoare incorporate, este ideal sa alegi casti cu o impedanta de peste 35 Ohmi.In concluzie, trebuie sa alegi castile in functie de nevoile tale. Este inutil sa platesti pentru cele mai scumpe casti, daca caracteristicile acestora nu iti multumesc asteptarile.