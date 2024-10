Conturile globale fara prevalidare ar putea fi aplicate pentru toti emitentii din iulie 2010

Conturile globale si mecanismul fara prevalidare ar putea fi aplicate din 1 iulie 2010 pentru toti emitentii de valori mobiliare inregistrate in sistemele depozitarilor centrali din Romania, potrivit unui proiect de regulament rezultat in urma consultarilor publice, publicat joi de CNVM.

Proiectul mai poate suferi, insa, modificari in urma observatiilor si propunerilor, care pot fi transmise pana in 10 decembrie.

Totusi, daca regulamentul va intra in vigoare in actuala forma, va putea fi utilizat un sistem mixt de conturi (globale si individuale) si mecanismul cu prevalidare in cazul emitentilor ale caror valori mobiliare sunt depozitate in cadrul unui sistem de compensare-decontare administrat de un depozitar central din Romania.



De asemenea, odata cu adoptarea regulamentului depozitarii centrali si operatorii centrali vor trebui sa se alinieze la aceste reglementari in termen de 2 luni.



Pana la mijlocul anului viitor, sistemul bazat exclusiv pe conturi globale si mecanismul fara prevalidare se va aplica doar emitentilor ale caror valori mobiliare sunt inregistrate in sistemul Depozitarului Central, cu conditia ca valorile mobiliare respective sa fie tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, indiferent daca acestea sunt sau nu admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania.



De asemenea, mecanismul fara prevalidare poate fi folosit si in cazul tranzactiilor cu titluri de stat si in cazul emitentilor ale caror valori mobiliare sunt inregistrate in sistemul Depozitarului Central si constituie obiectul unei oferte publice transfrontaliere derulate in baza unui prospect notificat C.N.V.M. de catre o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.



Pentru a utiliza conturile globale, casele de brokeraj trebuie sa deschida in sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central un cont in nume propriu (house) si cel putin un cont global in numele clientilor.



CNVM a acceptat vanzarile in lipsa fara imprumut de actiuni in prealabil doar in cazul formatorilor de piata



Insa, investitorii care vor sa vanda in lipsa (short-selling - n.r.) sunt obligati, in prealabil, sa imprumute valorile mobiliare vizate. Totodata, intermediarii care realizeaza operatiunile de vanzare in lipsa, in nume propriu sau in numele clientilor, sunt obligati sa se asigure ca anterior a fost incheiat un contract de imprumut pentru valorile mobiliare respective. Exceptie fac intermediarii care activeaza ca formatori de piata (market makeri - n.r.) pe instrumentele vizate, acestia nefiind obligati sa imprumute valorile mobiliare inainte de a vinde in lipsa (naked short-selling - n.r.).



In cazul intermediarilor care nu detin calitatea de formator de piata, acestia vor putea incheia, in nume propriu, pe conturile house, tranzactii de vanzare in lipsa dupa efectuarea unui imprumut de valori mobiliare suficient pentru acoperirea integrala a vanzarii in lipsa.

Totodata, potrivit regulamentului, operatiunile de imprumut de valori mobiliare sunt permise exclusiv pentru efectuarea de tranzactii de vanzare in lipsa, inclusiv in cazul in care valorile mobiliare sunt imprumutate initial de catre intermediari, care le imprumuta ulterior clientilor proprii, pentru finalizarea decontarii tranzactiilor, doar in situatia in care agentul custode nu confirma decontarea unei tranzactii sau in situatia in care, la data decontarii, se constata faptul ca valorile mobiliare nu sunt disponibile la decontare (acestea nefiind transferate din sistemul unui alt depozitar central printr-o instructiune de transfer fara schimb de proprietate).

De asemenea, short-sellingul se poate realiza si pentru mentinerea calitatii de formator de piata. Pe de alta parte, regulamentul interzice operatiunile de imprumut de valori mobiliare prin care se urmareste exclusiv obtinerea de dividende sau exercitarea de voturi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.



Totodata, daca proiectul va fi aprobat, operatorul de piata va trebui sa publice la sfarsitul fiecarei zile de tranzactionare informatii privind volumul si numarul tranzactiilor de vanzare in lipsa executate pe piata reglementata respectiva, pentru fiecare emitent in parte.

De asemenea, o bursa are obligatia de a publica lista valorilor mobiliare admise la tranzactionare care pot face obiectul vanzarilor in lipsa, alcatuita din cele mai lichide valori mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata respectiva.

