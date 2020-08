Cum sa reduci costul vietii: 5 ponturi pentru a face economii fara prea mari eforturi

1. Stabileste un venit lunar

2. Fa cumparaturi inteligent

3. Stabileste meniul saptamanal

4. Fii responsabil

5. Cheltuie mai putin pe transport

Cu cat traiul devine mai costisitor, cu atat numarul familiilor care se lupta sa acopere toate cheltuielile din venitul total creste si, de multe ori, la nivelul unei gospodarii, nu pot fi facute economii de la o luna la alta.Iti prezentam in continuare cateva modalitati cu ajutorul carora poti reduce cheltuielile zilnice:Primul pas pe care trebuie sa il faci daca vrei sa reduci costul vietii este sa stabilesti un venit lunar. Astfel, vei reusi sa iti planifici cheltuielile in functie de banii pe care trebui sau vrei sa ii cheltui intr-o luna. In plus, aceasta masura te va ajuta sa prioritizezi cheltuielile si sa le elimini pe cele inutile.Pentru a face economii, ai nevoie de o disciplina financiara. Imparte cheltuielile in necesitati (alimente, utilitati, rate) si dorinte (cine la restaurant, abonamente la servicii de streaming ori la salile de fitness). Realizand aceasta diferentiere, poti descoperi ca nu e atat de complicat sa reduci cheltuielile dintr-o luna.Atunci cand vrei sa faci economii, este important sa alegi cele mai bune momente pentru a face cumparaturi. Urmareste ofertele magazinelor si site-urilor si profita de promotiile cele mai avantajoase. Totodata, cumpara produse de calitate, care pot indeplini mai multe functii. De pilda, daca esti pasionat de fotografie si iti doresti o camera foto, dar, in acelasi timp, telefonul actual iti face probleme si trebuie sa il schimbi, poti alege sa imbini cele doua nevoi prin achizitionarea unui singur dispozitiv. Cumpara un telefon Huawei second-hand si vei face economii semnificative. Telefoanele Huawei sunt laudate pentru calitatea fotografiilor pe care le fac. Pe site-urile specializate, poti achizitiona, in deplina siguranta, telefoane second-hand, verificate de experti. Astfel, vei avea siguranta ca poti folosi dispozitivul atat pentru apeluri si mesaje, pentru e-mailuri si retelele sociale, cat si pentru navigare, jocuri sau fotografii.A-ti planifica meniul pentru intreaga saptamana nu e doar o modalitate de a face economii, ci si de a manca sanatos. In Romania, se arunca zilnic 6.000 de tone de alimente, iar acest lucru se intampla, in primul rand, pentru ca cetatenii nu estimeaza corect cantitatea de mancare pe care o cumpara.Pentru a preintampina risipa alimentara, este recomandat sa stabilesti la sfarsitul saptamanii meniul pentru urmatoarele sapte zile. Astfel, poti verifica alimentele si gustarile ramase in frigider si poti stabili lista de cumparaturi. Multi oameni fac cumparaturi impulsiv si sunt atrasi de ofertele pe care le vad in supermarketuri. De aceea, este indicat sa faci cumparaturile o singura data pe saptamana.Facturile la utilitati pot diminua semnificativ bugetul unei familii. Insa, sunt cateva mici actiuni pe care le poti face pentru a reduce costurile. Stinge luminile cand nu te afli in camera, nu face risipa de apa cand speli vasele si programeaza termostatul pentru aerul conditionat sau pentru caldura.Costurile pentru carburant, precum si cele pentru transportul in comun pot diminua considerabil bugetul unei familii. In zilele in care vremea este favorabila, inlocuieste masina personala, tramvaiul sau autobuzul cu bicicleta, trotineta sau rolele. In marile aglomerari urbane, aceste mijloace de transport te pot ajuta sa economisesti nu doar bani, ci si timp. Totodata, mersul pe jos este o alternativa la masina personala sau la mijloacele de transport in comun.