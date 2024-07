OCDE: Fondurile de pensii au inceput sa-si revina in a doua jumatate a acestui an

Fondurile de pensii au inceput o usoara revenire in a doua jumatate a acestui an, generand randamente de 3,5% in termeni nominali, a anuntat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), citata de NewsIn.

Cu toate acestea, la 30 iunie 2009, activele totale ale fondurilor de pensii erau cu 14% sub nivelul din decembrie 2007, potrivit ultimului raport intocmit de OCDE pentru piata pensiilor. Pentru ansamblul tarilor OCDE, in prima jumatate a anului fondurile de pensii au recuperat 1.500 miliarde dolari din pierderile de 5.400 miliarde dolari - calculate dupa valoarea de piata - inregistrate in 2008.

Datorita cresterilor inregistrate pe burse, unele tari din afara OCDE au recuperat deja in mare parte pierderile din investitii din 2008. Pana la jumatatea anului, fondurile de pensii din Chile au recuperat aproape in totalitate pierderile din 2008, in timp ce activele fondurilor de pensii din Israel erau inca sub nivelul din decembrie 2007.

Un alt indicator ce arata o imbunatatire a situatiei din piete este reprezentat de ratele de finantare ale programelor de pensii cu beneficii definite. Nivelul mediu de finantare al planurilor de pensii cu beneficii definite din tarile OCDE au ajuns de la un deficit de 24% la finalul lui 2008 la un deficit de 18% in luna iunie. Nivelul de finantare a crescut mai ales datorita castigurilor din investitii.

