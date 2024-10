FMI, ingrijorat pentru supraevaluarea euro

Ministrii de finante din zona euro si oficialii Fondului Monetar International (FMI) s-au aratat ingrijorati de supraevaluarea euro fata de alte valute importante, precum dolarul si yuanul, situatie ce risca sa franeze revenirea economica a Europei, relateaza AFP, preluat de NewsIn.

Constatarea a fost facuta in cadrul unei reuniuni dintre directorul FMI pentru Europa , Marek Belka, si ministrii de finante din zona euro.

"Suntem de acord asupra faptului ca euro este supraevaluat si ca sunt necesare o serie de ajustari", a declarat liderul ministrilor de finante din zona euro, Jean-Claude Juncker.

Moneda europeana s-a apreciat la un nivel de peste 1,51 dolari, ceea ce afecteaza exporturile tarilor europene si, posibil, sansele de revenire economica dupa grava recesiune pe care au traversat-o.

Marti seara, euro era tranzactionat cu 1,5110 dolari, fata de 1,5005 dolari la inchiderea sedintei de luni.

Presedintele francez Nicolas Sarkozy a criticat indirect atitudinea autoritatilor americane, care au permis deprecierea dolarului fata de euro.

Ads

"Sunt un prieten al americanilor, insa nu mai putem continua in acest mod, dupa ce euro s-a apreciat cu 50% fata de dolar. Cum vreti sa vindem avioane in Statele Unite in aceasta situatie?", a spus Sarkozy.

"Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, exista o singura mare putere, Statele Unite. Era normal sa existe o singura moneda. In prezent, insa, lumea este multipolara, iar sistemul trebuie sa fie multimonetar. Nu ne putem supune dictaturii unei singure monede in lumea actuala", a adaugat el.

Slabiciunea yuanului, sustinuta de autoritatile chineze, ii nelinisteste, de asemenea, din ce in ce mai mult pe europeni.

Oficialii europeni prezenti saptamana trecuta la Nanjing au admis ca au esuat in incercarea de a schimba politicile Chinei, care a oprit aprecierea yuanului fata de dolar in iulie 2008.

Oficialii chinezi au explicat ca este greu sa convinga publicul de beneficiile unei aprecieri imediate, a explicat Junker.

Liderii europeni cer Chinei sa slabeasca controlul asupra yuanului, ce protejeaza exportatorii chinezi de deprecierea dolarului si expune zona euro la efectele negative ale cursului.



Ads