România a ieșit pe profit din comerțul cu energie electrică în 2023, dar, pe MWh, țara exportă mai ieftin decât importă

Exporturile de energie electrică au fost semnificativ mai mari decât importurile în termeni fizici, iar în termeni valorici, în 2023 România a fost pe plus, însă pe criteriul prețului pe MWh, prețul de export a fost mai mic decât cel de import.

Exporturile valorice de energie electrică ale României au fost, în 2023, de 1,23 miliarde de euro, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică. În 2023, valoarea importurilor de energie electrică ale României au fot de aproape 1,19 miliarde de euro, conform aceleiași surse. Ambele date sunt provizorii.

Potrivit datelor INS oferite la solicitarea Economica.net, din comerțul cu energie electrică, balanța României a fost pozitivă anul trecut, țara având un excedent de 47 de milioane de euro pe fondu situației, cunocute deja de a fi exporatot net de energie electrică din punct de vedere al volumelor fizice.

Anul trecut, din punct de Vedere comercial, cel mai mult am exportat în Bulgaria, de 482 de milioane de euro, și apoi în Ungaria (406 milioane) și Serbia (294 de milioane). Din punct de vedere al importurilor, cel mai mult am plătit către Serbia (507 milioane de euro)și apoi către Ungaria (334 milioane de euro) și către Bulgaria (309 milioane), arată sursa citată.

La ce prețuri am importat și exportat energie pe unitate

În ceea ce privește exporturile fizice de 11,63 TWh (datele INS diferă semnificativ de cele ale Transelectrica, ce arată fluxurile fizice pe liniile de interconexiune) s-au încasat 1,235 miliarde de euro, așadar, în medie, pentru un MWh exportat, producătorii români au primit 106 euro/MWh.

Importurile fizice au fost, potrivit INS, de 8,61 TWh, valoarea acestora fiind de 1,187 miliarde de euro. Așadar, în medie, am plătit pentru fiecare MWh importat, aproape 138 de euro, arată Economica.net. Astfel, prețul pentru un MWh importat a fost cu 30% mai mare decât cel pentru un MWh exportat, în anul 2023, așadar chiar și în situația în care am fost exportatori neți de energie electrică în termeni de volume și, pe ansamblu, și din punct de vedere al banilor țara a fost pe plus în 2023, prețul per MWh este mai mic la export decât la import.

În anul 2022, țara a fost importator net de energie electrică. Potrivit INS, s-au exportat 7,32 TWh și s-au importat aproape 8,55 TWh. Sumele încasate pentru exporturi au fost de 1,78 miliarde de euro, însă valoarea importurilor a fost de 2,5 miliarde de euro. Împărțirea arată că am exportat, în medie, cu 243 de euro?MWh, dar am importat cu aproape 293 de euro. Deci prețul de import a fost cu 20% mai mare decât cel de export și în anul de criză energetică 2022.

