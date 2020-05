Studentii pot primi granturi intre 40.000 si 100.000 de euro prin Programul Innotech Student

"Sper ca, la sfarsitul acestui apel de proiecte, cele 5.000 de locuri de munca si peste 900 de start-up-uri sa prinda viata. Este un program ambitios. Vestea buna este ca putem sa avem o posibila contractare de pana la 150 de milioane de euro, in functie de succesul pe care ii va avea acest program.De asemenea, cealalta masura, tot pentru tineri si studenti cu varste intre 16 si 29 de ani, sa fie beneficiarii masurilor compensatorii in ceea ce priveste incadrarea in campul muncii. Practic, apelul de proiecte presupune ca, pentru acele afaceri pe care le vom selecta, sa putem acorda granturi intre 40.000 de euro, pana la 100.000 de euro", a afirmat oficialul MFE, intr-o conferinta de presa.Bolos a precizat ca mai exista alte doua doua forme de sprijin, respectiv subventionarea locurilor de munca pe perioada implementarii proiectelor si acordarea unor burse studentesti pe perioada in care se desfasoara stagiul de practica si participarea la cursuri de intreprindere simulata."De asemenea, mai avem alte doua forme de sprijin, si anume subventionarea locurilor de munca pe perioada implementarii proiectelor, cu acea suma fixa de 2.250 de lei, pe perioada unui an de zile. Mai avem sprijin financiar prin acordarea bursei studentesti pe perioada in care se desfasoara stagiul de practica si participarea la cursuri de intreprindere simulata.Intregul apel de proiecte este astfel construit incat studentii sa aiba sansa de a-si construi propria afacere si de a gandi pe termen lung viitorul lor. De felul in care ei vor sti sa implementeze aceste planuri de afaceri pe care le intocmesc, depinde sustenabilitatea si viitorul nostru de maine.In Romania, avem inmatriculati peste 370.000 de studenti", a spus Bolos.Acesta a sustinut ca, pana la definitivarea structurii noului program Innotech Student, au fost organizate sesiuni de dezbateri cu reprezentantii studentilor."Ma bucur ca, astazi, putem sa asistam la lansarea oficiala, dupa mai multe consultari pe care le-am avut cu reprezentantii studentilor. Am avut, practic, un numar de sase dezbateri in cadrul carora am incercat sa punem la punct toate detaliile acestui apel de proiecte, fiind constienti ca avem, impreuna cu studentii, o sansa mai ales pentru ei, ca antreprenor ...citeste mai departe despre " Studentii pot primi granturi intre 40.000 si 100.000 de euro prin Programul Innotech Student " pe Ziare.com