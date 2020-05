Salvati Copiii cere autoritatilor sa intervina: 250.000 de elevi nu pot face scoala online

In continuarea masurilor de suport socio-educational luate imediat dupa inchiderea scolilor, organizatia demareaza un program complex de interventie si recuperare a decalajelor, atat prin dotarea copiilor cu tablete (2.000 in prima faza), cu acces la internet, cat si prin instruirea profesorilor privind utilizarea tehnologiei online si solicita autoritatilor decidente definirea unor politici publice care sa permita restabilirea imediata a dreptului la educatie pentru toti copiii din Romania.La nivel national, in acest moment aproximativ 250.000 de elevi nu au acces la tehnologie si, deci, nu pot desfasura cursuri online, potrivit estimarii facute chiar de Ministrul Educatiei, Monica Anisie."Este vorba despre copii care au fost pusi intr-o situatie critica de marginalizare si inechitate sociala. In vreme ce colegii lor de clasa au participat la orele online, cei vulnerabili si fara acces la tehnologie au fost pur si simplu omisi din procesul educational. Pentru dezvoltarea psiho-sociala a acestor copii, acest lucru este o trauma", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Pentru o interventie cat mai eficienta, care sa corecteze decalajele, Salvati Copiii solicita Guvernului si autoritatilor locale ca, in perioada verii, in functie de evolutia pandemiei si de redefinirea restrictiilor sociale, sa poata fi organizate cursuri de recuperare cu grupe mici de copii, in spatii cu destinatie educationala.Totodata, organizatia recomanda utilizarea sumelor destinate programului "Cornul si laptele" pentru achizitionarea de alimente pentru copiii vulnerabili si utilizarea microbuzelor scolare pentru transportul alimentelor catre familiile copiilor."Colega mea, Elena, se vede cu doamna invatatoare in fiecare zi pe calculator. Si mie mi-e dor de doamna, dar nu am cum sa o vad acum, ca eu nu am calculator.", O.S, copil, 10 ani.Potrivit datelor din teren, 42% dintre cei mai vulnerabili 2.300 de copii de varsta scolara inclusi in programele de suport Salvati Copiii nu au avut acces la cursurile online organizate de scoli in perioada care s-a scurs de la inchiderea scolilor, din cauze complexe, in mare parte din cauza lipsei echipamentelor necesare (tableta/computer/telefon inteligent propriu) sau a conexi ...citeste mai departe despre " Salvati Copiii cere autoritatilor sa intervina: 250.000 de elevi nu pot face scoala online " pe Ziare.com