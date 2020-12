Cu toate acestea, cateodata, este mai bine sa calculezi si sa vezi cum este mai avantajos pentru tine sa accepti plata pentru jobul respectiv. Iar aici venim cu un exemplu cat se poate de elocvent.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", de ce sa tii cont cand te angajezi.Sa spunem ca urmeaza sa te angajezi si ti se propune un job cu un salariu fix de 4.000 de lei, dar fara nici un avantaj din partea angajatorului. Din acesta toate cheltuielile cad in sarcina ta.In schimb, aproape toate companiile mari ofera, acum, un salariu mai mic decat cel mentionat de noi, dar cu ceva mai multe beneficii.Spre exemplu, ai un abonament la un lant de clinici medicale, reduceri la diferite sali de sport si plata transportului in comun. Toate acestea, te-ar duce lunar la o cheltuiala de 150 de lei pentru abonamentele transporturilor in comun, 50 de lei abonamentul de sanatate si o reducere la sala de sport.Merita sa accepti un salariul de 3.700 sau 3.800 de lei plus aceste beneficii? Numai tu poti decide daca te folosesti de ele sau nu. Cert este ca poti sa specifici angajatorului ce te intereseaza, mai ales ca de toate acestea tine bugetul tau de familie. Iar daca nu le folosesti... tocmai ai acceptat un salariu mai mic decat ai fi dorit!Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Vrei o pensie de 3.000 de lei? Iata cat trebuie sa cotizezi lunar in functie de varstaCat cotizezi la pensia privata obligatorie in functie de salariul pe care-l aiCum ti s-a devalorizat salariul in ultimii 5 ani ...citeste mai departe despre " Ce e mai avantajos: un job cu un salariu fix sau unul cu beneficii " pe Ziare.com