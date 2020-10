UPDATE Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat, luni, ca a semnat un ordin prin care a retras acreditarea Scolii doctorale de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.Anisie a precizat ca decizia a fost luata in urma unui raport al Consiliului de Etica si de Management Universitar."In urma raportului Consiliului de Etica si de Management Universitar, am realizat un ordin de ministru prin care am retras acreditarea Scolii doctorale de la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti", a informat ministrul Educatiei, citat de Agerpres.Monica Anisie participa la Biblioteca Centrala Universitara la lansarea procesului de consultare publica pentru elaborarea Strategiei privind digitalizarea Educatiei.Pressone: Fabrica de doctoratePotrivit Pressone, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a semnat vineri ordinele de retragere a acreditarilor celor doua scoli doctorale ale Academiei de Politie - cea de Drept si cea de Ordine Publica si Siguranta Nationala - la propunerea Consiliului de Etica si Management Universitar.Sursa citata mai arata ca decizia prin care "fabrica" de doctorate de la Academia de Politie se inchide este una istorica, fiind pentru prima oara cand un organism de control al Ministerului Educatiei, mai exact Consiliului de Etica si Management Universitar (CEMU), propune retragerea acreditarii unor scoli doctorale, motivul fiind "incalcarea grava si in mod repetat a standardelor de calitate si etica profesionala".Aceeasi sursa mai arata ca este tot prima oara cand Ministerul Educatiei aplica o astfel de sanctiune, cea mai dura care se poate lua impotriva unei scoli doctorale.Academia de Politie a acordat, incepand cu anul 1995, 683 de titluri de doctor. ...citeste mai departe despre " UPDATE Decizie istorica in mediul academic. Ministrul Educatiei anunta ca a retras acreditarea Scolii doctorale de la Academia de Politie " pe Ziare.com