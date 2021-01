Cum sa-ti dezvolti obiceiuri financiare sanatoase

Bugetul este instrumentul perfect pentru a prelua controlul asupra cheltuielilor. Stabileste suma lunara necesara pentru a-ti acoperi nevoile de baza, rotunjind-o, daca este posibil. Structureaza-ti cheltuielile stabilindu-ti obiective realiste, insa nu fi prea strict cu tine insuti. Un buget ar trebui sa fie un instrument care te ajuta sa ai parte de bunastare financiara zilnica si nu trebuie sa devina o sursa de stres. Daca te oboseste sau nu esti obisnuit sa jonglezi cu multe cifre, trebuie sa stii ca exista numeroase aplicatii gratuite cu ajutorul carora poti sa-ti gestionezi eficient bugetul.Ia in considerare o suma care sa reprezinte o mica plasa de siguranta. Fondul de urgenta va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor neprevazute. Toata lumea stie ca viata ne rezerva uneori surprize, si nu intotdeauna amuzante. Nu in ultimul rand, ideal ar fi ca o anumita suma din buget sa mearga intr-un fond de economii.Incepe prin a economisi cat mai curand posibil. Nici macar nu trebuie sa faci un drum la banca, caci poti sa iti deschizi un depozit online . Astfel, economiile iti aduc un profit garantat cu risc minim. Consultantii financiari recomanda ca, orice s-ar intampla, sa incerci sa economisesti 10% din venitul lunar. Cel mai bine este sa aloci suma pe care ai stabilit-o pentru economiile lunare imediat ce ai primit salariul.Deseneaza o imagine a situatiei tale financiare reale luand in considerare activele si pasivele. In primul rand, calculeaza bunurile, pentru a-ti cunoaste activele: conturi bancare, case, piese de mobilier, masini, terenuri etc., inclusiv economii acumulate, precum fondul de pensii. Asigura-te ca le calculezi la valoarea actuala de revanzare, pentru ca unele bunuri, precum masina, se depreciaza in timp.Calculeaza apoi toate datoriile pe termen scurt, mediu si lung - carduri de credit, imprumuturi personale, credite imobiliare etc.Valoarea obtinuta prin scaderea pasivelor din active reprezinta starea ta financiara neta. Cu aceste date, vei putea lua decizii concrete adaptate realitatii tale financiare, in special in ceea ce priveste strategiile de economisire si investitii.Ca in cazul oricarui alt obiectiv, daca vrei sa ai stabilitate financiara, trebuie sa iti dezvolti obiceiuri bune. Cele prezentate mai sus te pot ajuta sa scapi de datorii, sa iti sporesti economiile si sa iti imbunatatesti securitatea si stabilitatea financiara.