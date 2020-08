Cum privesc copiii, parintii si profesorii inceperea noului an scolar: "Autoritatile n-au nimic concret. N-au venit nici macar cu o idee asupra unui plan"

In momentul de fata, exista trei scenarii de deschidere a scolilor din 14 septembrie propuse de reprezentanti ai Ministerului Educatiei si ai Sanatatii: doua sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrala la scoala si altul de ore exclusiv online. Insa acestea se afla doar la stadiul de propuneri.Din acest motiv, atat elevii, cat si profesorii sunt ingrijoritati de faptul ca nu stiu cum se vor desfasura cursurile in toamna anului 2020. Reprezentanti ai asociatiilor elevilor si profesori au explicat pentru Ziare.com care sunt temerile lor referitoare la incertitudinea sub care se asterne inceperea noului an scolar.Cum vad profesorii si elevii inceperea noului an scolarAlexandru Radulescu, presedintele Asociatiei Elevilor Bucuresti-Ilfov sustine ca exista doua scenarii care pot fi fezabile, daca autoritatile se vor ocupa de investitii si de asigurarea tuturor normelor igienico-sanitare."Situatia hibrid, in care elevii merg jumatate la scoala, jumatate vor sta acasa sa faca cursuri online, dar pentru asta este nevoie de o infrastructura foarte bine organizata, stabilirea orarului pentru fiecare jumatate de clasa in parte, norme sanitare suficiente pentru elevii care vor veni fizic. Celalalt, exclusiv online. Atat pentru scenariul hibrid, cat si pentru cel exclusiv online, ne trebuie resurse pentru toti elevii, asa incat, niciunul sa nu fie privat de dreptul educatiei", declara acesta.Profesoara Cristina Tunegaru considera ca directorii scolilor ar trebui sa respecte indicatiile Ministerului Educatiei si sa se formeze clase cu 15 elevi, care sa poata veni la scoala in conditii de siguranta.Pentru a fi posibil acest lucru, este nevoie de angajarea mai multor profesori, care sa suplineasca cererea crescuta in cazul aplicarii unui scenariu hibrid. In acelasi timp, scolile ar avea nevoie spatii in care elevii sa poata invata."Ministerul Educatiei sa dea un apel public, national, pentru primarii. Acestea sa acorde spatii scolilor, pentru ca primariile au spatii, iar scolile sa le poata folosi. Pentru asta avem nevoie de investitii in educatie, avem nevoie de bani pentru educatie. Din pacate, finantarea pentru educatie este undeva la periferie, nu pare sa fie o investitie importanta. Temerea mea cea mai mare este ca nu ne vom mai intoarce la scoala si ca vo ...citeste mai departe despre " Cum privesc copiii, parintii si profesorii inceperea noului an scolar: "Autoritatile n-au nimic concret. N-au venit nici macar cu o idee asupra unui plan" " pe Ziare.com