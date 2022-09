Prețul rechizitelor aproape că s-a dublat. Cât te costă acum începerea noului an școlar

Pe 5 septembrie incepe scoala, iar parintii au intrat in febra pregatirilor. Numai ca in acest an, din cauza scumpirilor, 70% dintre acestia au spus ca nu mai tin cont sa cumpere neaparat rechizite de branduri.

Ziare.com a realizat un "cos de cumparaturi" cu rechizitele necesare inceperii unui nou an scolar.

Ghiozdanele s-au scumpit cel mai mult

Un ghiozdan costa intre 99 de lei si 500 de lei, in functie de cate compartimente are. In septembrie 2021, gaseai ghiozdane la 70 de lei.

Un penar costa acum intre 35 de lei si 45 de lei. Anul trecut, pretul era de 30 de lei pentru un penar.

Pretul caietelor s-a dublat

Caietele s-au scumpit si ele. 10 caiete dictando A5 costa acum cel putin 20 de lei. La fel si cele de matematica, de exemplu. Anul trecut, 10 caiete de acelasi tip le cumparai la jumatate de pret.

Caietele dictando A4 sunt si mai scumpe. Pentru 10 bucati trebuie sa scoti acum din buzunare cel putin 30 de lei.

Ce pret au articolele de geometrie si pixurile

Articolele de geometrie sunt si ele mai scumpe. Un set de geometrie de 3 piese costa intre 7 si 10 lei. O trusa compas 15 lei. In septembrie 2021, acelasi set de geometrie se putea cumpara cu 5 lei.

In privinta pixurilor si aici preturile difera. De exemplu, un stilou costa in jur de 18 lei. 30 de pixuri colarate cu gel costa 25 de lei.

Anul trecut, puteai sa cumperi un stilou cu 10 lei, iar 30 de pixuri colorate cu 15 lei.

Pentru 10 carioci trebuie sa dai acum 10 lei, iar pentru un set de creioane colorate 15 lei.

Cat costa seturile de pictura

12 acuarele costa in jurul sumei de 25 de lei. 3 pensule pentru desen: 10 lei. Plastilina aproape ca si-a dublat pretul. Costa 20 de lei. Anul trecut, acelasi produs costa 10 lei.

Cat costa rechizitele de baza

Daca faci un calcul per total rechizitele de baza te costa peste 450 de lei. Anul trecut, pentru aceleasi lucruri, scoteai din buzunare in jurul sumei de 300 de lei.

