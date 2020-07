ANALIZA Valoarea alocatiilor pentru copii, in alte state din UE. Criteriile in baza carora se aloca acest sprijin financiar

Ziare.com va prezinta o analiza privind alocatiile pentru copii date familiilor din diferite state ale Uniunii Europene. Ajutorul financiar se da in baza unor criterii stabilite prin lege si nu reprezinta neaparat un echivalent al sistemului de alocatii scolare din Romania.SUEDIADaca esti din Suedia si ai copii, atunci ai dreptul la alocatia pentru copil. Acesta este un ajutor financiar care se plateste automat tuturor parintilor, inca din prima luna de viata a copilului pana la implinirea varstei de 16 ani.Potrivit site-ului Comisiei Europene, alocatia pentru copil in Suedia este de 1.250 de coroane suedeze (585 lei) sau 625 de coronae pentru fiecare parinte. In cazul in care copilul provine dintr-o familie monoparentala, respectivul parinte primeste suma integrala de 1.250 de coroane. Banii sunt platiti in data de 20 a fiecarei luni.Dupa varsta de 16 ani este posibil ca respectivul copil sa primeasca o indemnizatie extinsa. Daca copilul este la liceu, Consiliul Suedez de Finantare a Studentilor (CSN) va plati o indemnizatie de studiu.Prima plata se va face in ultima zi bancara din trimestrul de dupa implinirea varstei de 16 ani, iar subventia va fi platita pana in iunie in anul in care copilul implineste 20 de ani.Alocatia copilului extinsa si indemnizatia de studii valoareaza amandoua cate 1.250 de coroane. Acestea sunt platite automat.AUSTRIAIn Austria, alocatia pentru copii este data ca si in Romania, indiferent de veniturile familiei. Mai mult, aceasta este oferita printr-o schema universal pentru toti austriecii si finantata din taxele si contributiile angajatilor.Valoarea alocatiei depinde de varsta copilului. In plus, un supliment este dat daca in familie sunt doi sau mai multi copii. Astfel ca, in Austria, un copil de pana in 3 ani primeste 114 euro (552 lei) pe luna, dupa 3 ani, suma creste la 121,9 euro (586 lei). Dupa ce implineste 10 ani, copilul va primi 141,5 euro, iar dupa ce va implini 19 ani suma va creste la 165,1 euro. Supliemnetul pentru numarul de copii este de 7,1 euro pentru doi copii si creste pana la 52 de euro pentru cel putin 7 copii.BULGARIACand copilul incepe scoala, parintii au dreptul la o plata unica. Valoarea indemnizatiei este de 250 de leva (585 lei). Se plateste ...citeste mai departe despre " ANALIZA Valoarea alocatiilor pentru copii, in alte state din UE. Criteriile in baza carora se aloca acest sprijin financiar " pe Ziare.com