Ministrul Justitiei relanseaza ideea utilizarii detinutilor ca angajati la diverse firme private. Acestia ar diminua lipsa acuta de personal

Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, sugereaza mediului de afaceri din Romania, care cauta forta de munca, sa utilizeze oameni din penitenciare si spune ca in sistemul penitenciar exista „forta de munca disciplinata si ordonata”, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) asteapta solicitari pentru a incheia contracte in acest sens

Gorghiu spune ca firmele care angajeaza detinuti nu platesc asigurari de sanatate, asigurari sociale sau fond de somaj, iar paza si hrana detinutilor sunt asigurate de catre locul de detinere, fara a implica alte cheltuieli din partea beneficiarului.

„Mesajul meu este catre mediul de afaceri din Romania: asteptam, noi, prin ANP, solicitari din partea antreprenorilor romani care nu au forta de munca, din partea mediului de afaceri, din partea mediului economic din Romania, pentru ca exista disponibilitate si toata deschiderea pentru a colabora in acest sens. Sistemul penitenciar poate sa ofere o forta de munca disciplinata si ordonata. Si cei care sunt in mediul economic si lucreaza deja, au contracte deja cu sistemul penitenciar cunosc ca au avut de castigat de pe urma acestor contracte cu mediul penitenciar. In 2023, veniturile sistemului penitenciar din activitati lucrative au fost de 70.459 de milioane de lei, cu peste 13% fata de anul precedent, aproape 14% peste anul precedent”, a afirmat Alina Gorghiu in cadrul unei conferinte de presa.

Venitul mediu primit de un detinut care munceste a fost, anul trecut, de 3.239 de lei, acesta fiind, peste nivelul salariului mediu pe economie. Remuneratia primita de detinuti este negociata cu administratia locului de detinere. Potrivit Risco.ro, din salariul platit, detinutul primeste 40%, unitatea de detentie primeste restul, iar detinutii primesc „zile castig”.

Conform datelor prezentate de ministru, in prezent, sistemul penitenciar are aproape 23.000 de detinuti, dintre care 18.835 sunt persoane apte pentru munca din punct de vedere medical.

Dintre cei apti pentru munca, 6.032 de persoane detinute au fost selectionate de catre comisiile formate in penitenciare, iar dintre acestea 1.813 sunt implicate in activitati lucrative. Din totalul detinutilor care muncesc, 20% sunt din penitenciarul Jilava si din cele de la Arad si Timisoara, in fiecare dintre cele trei unitati de detentie aproximativ 44% dintre detinuti muncind.

Potrivit acesteia, nu exista un numar mai mare de detinuti care muncesc „pentru ca lipsesc cererile din partea agentilor economici, iar un alt motiv in reprezinta deficitul de personal din sistemul penitenciar care nu poate sigura suficienti angajati pentru escorta detinutilor care merg la munca”.

„Estimarile, in acest moment, din sistem indica o medie de aproximativ 7.000 de detinuti care ar vrea sa munceasca, dar fie nu sunt solicitari din partea mediului de afaceri, fie nu sunt suficiente escorte”, mai spune ministrul.

