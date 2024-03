Guvernul roman da cu o mana, dar ia cu doua, mai ales ca vrea sa creasca taxele din nou in 2025

Guvernul a aprobat o schema de ajutor de stat pentru activitati productive si pentru industria prelucratoare, o schema mult asteptata pentru mediul de afaceri, in valoare de 500 de milioane de euro, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos

„Schema de ajutor de stat aprobata de catre Guvern pentru sustinerea investitiilor mediului de afaceri are o valoare de 500 de milioane de euro. Proiectele care ar urma sa fie depuse au o valoare minima de 10 milioane de euro si o valoare maxima de 100 de milioane de euro. Sunt activitati care se refera doar la industria si productia industriala, industria prelucratoare, iar in acest context anticipam un efect multiplicator pentru economie consistent incat crearea de locuri de munca, dar si atragerea de investitii in economie sa poata sa fie dusa la bun sfarsit pentru a asigura o dezvoltare sustenabila a Romaniei", a spus Bolos, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern.

Ministrul Finantelor a mentionat ca au fost adoptate joi si masurile privind amanarea amendarii faptelor contraventionale pentru modulul e-Factura, fapt confirmat si de Risco.ro.

„Pentru modulul de e-Factura, amenzile care erau intre 1.000 lei, valoarea minima pentru intreprinderile mici si mijlocii, pana la 10.000 lei pentru contribuabilii incadrati in categoria intreprinderilor mari, s-au amanat pana pe data de 1 iunie", a subliniat acesta.

Potrivit sursei citate, Guvernul a adoptat joi si pachetul de masuri referitoare la finantarea proiectelor de investitii din fonduri externe de rambursabile, masurile privitoare la operatorii economici cu capital de stat si cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si cele referitoare la masurile cu caracter social.

„De asemenea, au fost adoptate masurile care privesc acordarea unor drepturi sociale in randul angajatilor, dupa modelul pe care il avem pentru sectorul public si avem si o serie de masuri sociale care privesc atat indemnizatiile de merit acordate in domeniul culturii, cat si actualizarea indemnizatiilor veteranilor de razboi care sunt intr-un numar de peste 200.000, actualizarea cu inflatia anuala, iar ori acest mecanism nu li se aplica si desigur masurile care tin de indemnizatiile membrilor Academiei Romane, care au fost actualizate si aprobate de catre Guvern. Cam aceasta ar fi sumarul, in mare, a masurilor pe care Guvernul le-a adoptat", a afirmat ministrul Finantelor.

Totodata, Guvernul a discutat si despre majorarile salariale din companiile de stat cu pierderi, iar ministrul finantelor a explicat ca, la finele anului trecut, acestea au luat o serie de decizii pentru a pune in aplicare anumite drepturi salariale pe care le-au avut in contractele colective de munca sau le-au avut prin alte modalitati reglementate si a trebuit ca acele drepturi salariale in plata, respectiv cele care au fost acordate pana la data de 31 decembrie 2023 sa poata sa fie in continuare achitate, cu mentiunea ca aceste societati nu pot sa creasca numarul de posturi sau sa acorde si alte majorari de natura salariala daca au pierderi contabile.

Sa ne amintim ca guvernul ia aceste masuri in vreme ce, daca PSD-PNL vor mai fi pe pozitie dupa alegeri, taxele vor creste din nou incepand cu 2025.

