Comisia Europeana vrea sa ia cresterile salariului minim de la gura politicienilor

Stabilirea salariului minim este o procedura delicata, care are drept obiectiv realizarea unui echilibru intre obiective care uneori sunt opuse si, de aceea, sfaturile expertilor ii pot ajuta pe decidenti in acest proces, se arata intr-un capitol separat al analizei aprofundate privind dezechilibrele macroeconomice ale Romaniei, publicata de Comisia Europeana

In analiza sa, Executivul comunitar subliniaza ca, in Romania, modificarea salariului minim este decisa de Guvern pe baze discretionare. Salariul minim legal este fixat de Guvern dupa negocieri consultative cu sindicatele si patronatele. Tipic, nivelul salariului minim este revizuit in fiecare an, in ianuarie, dar sunt posibile si ajustari ad-hoc in timpul anului.

„Atunci cand decide o majorare, Guvernul utilizeaza o gama larga de indicatori macroeconomici (inflatie, salarii, productivitate si evolutia generala a pietei muncii), dar nu urmeaza o formula clara", apreciaza Executivul comunitar.

Comisia Europeana precizeaza ca exista riscuri si beneficii ale unor majorari semnificative ale salariului minim. Pe de o parte, salariul minim protejeaza muncitorii cu putere scazuta de negociere si poate reduce saracia persoanelor angajate in campul muncii. Obiectivul salariului minim este cresterea veniturilor si productivitatii muncii si sa imbunatateasca bunastarea muncitorilor aflati la capatul de jos al distributiei veniturilor si, in acelasi timp, sa reduca inegalitatile.

„In acelasi timp, salariul minim ar putea sa nu fie cel mai eficient instrument pentru a reduce inegalitatea si saracia. El tinde sa fie un instrument slab concentrat pentru acest scop si sustine mai degraba indivizii decat gospodariile si acopera numai persoanele angajate", subliniaza Executivul comunitar.

Ads

Analiza atrage atentia ca majorarile salariale excesive ar putea avea efecte negative asupra gradului de ocupare. In unele situatii, angajatorii ar putea raspunde la majorarea salariului minim prin concedierea celor mai putin productivi angajati. Exista de asemenea riscul ca majorarile prea mari ale salariului minim sa diminueze stimulentele pentru muncitori de a-si imbunatati competentele.

La nivel macro, majorari mari ale salariului minim ar putea contribui la deteriorarea dezechilibrelor externe, imediat printr-o absorbtie crescuta, iar in timp prin pierderi la capitolul competitivitate a costurilor, explica si Risco.ro.

„Acest lucru este valabil in special in tarile cu putere mica de negociere colectiva, cum este Romania. In aceste cazuri, unii economisti sustin ca procesul de stabilire a salariului minim ar trebui luat, cel putin partial, din mainile politicienilor si sa fie practicata fie delegarea sa catre experti independenti, fie utilizarea unei formule matematice, cum este in prezent cazul in Franta si Tarile de Jos", arata analiza Comisiei Europene.

Ads

Evolutiile recente ale salariului minim in Romania confirma necesitatea unei reforme ambitioase care sa asigure ca modificarile duse salariului minim sunt mai predictibile si calibrate intr-un mod care este echitabil si aliniat cu nevoile fundamentale ale economiei, concluzioneaza Executivul comunitar. Aceasta reforma ar trebui conceputa in consultare cu partenerii sociali si intr-un mod care se respecte in totalitate cerintele directivei UE din 2022 privind salariul minim adecvat.

Cert e faptul ca organismul european uita sau ignora un aspect. Principalul beneficiar ale majorarilor salariului minim e statul care incaseaza mai mult de jumatate din acesta, prin taxe, impozite, contributii si altele.

...citeste mai departe despre "Comisia Europeana vrea sa ia cresterile salariului minim de la gura politicienilor" pe Ziare.com

Ads